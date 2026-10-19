שבלול מנגולד ממולא בבורגול
כשר
טבעוני
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
18
שבלול מנגולד ממולא בבורגול
(צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
14
סועדים
לוח המרת מידות
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תבנית בקוטר 32 ס"מ
1 כוס בורגול
1 כוס
מים
1/2 כפית
מלח
2
צרורות מנגולד גדולים
1
בצל בינוני, חתוך לקוביות קטנטנות
1
שן שום כתושה
1
עגבנייה, מומלץ קלופה, חתוכה לקוביות קטנטנות
מלח, פלפל שחור
קמצוץ כמון
לשימון התבנית: כ־4 כפות שמן זית
לרוטב:
1
כוס
מים רותחים
2 כפות
שמן זית
2 כפות
דבש (או סילאן)
4 כפות
מיץ לימון
1
שן שום כתושה
1 כף
רוטב סויה
מלח ופלפל שחור
0
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ההכנה
1. מניחים את הבורגול בקערה, מערבבים את המים והמלח ויוצקים עליו. מכסים וממתינים לספיגה מלאה (כ־15 דקות).
2. בינתיים, שוטפים היטב את עלי המנגולד וחותכים אותם משני צידי השדרה, כך שמכל עלה ייווצרו שני חלקים (אין צורך בשדרות, אפשר להשתמש בהן למרק ירקות).
3. מרתיחים מים בסיר גדול, מסירים מהכיריים, מכניסים את העלים ומשרים כ־10 דקות. מוציאים אותם, מנערים מעודפי מים ומניחים על משטח העבודה (אני ממליצה להניח אותם בערימה, זה מקל על תהליך המילוי).
4. מוסיפים לקערת הבורגול המוכן את הבצל, השום, העגבנייה, מלח, פלפל ומעט כמון ומערבבים היטב.
5. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. משמנים את התבנית בנדיבות בשמן הזית.
6. פורסים עלה מנגולד על משטח העבודה. מניחים במרחק קטן מהקצה התחתון שלו ככף מהמלית. מגלגלים לגליל הדוק (אין צורך לקפל פנימה את השוליים הצידיים). מכינים כך את כל הכמות, מניחים את העלים המגולגלים בתבנית, צמודים מאוד זה לזה, בצורת ספירלה.
7. הרוטב: מערבבים בקערה את כל מרכיביו. יוצקים על המנגולד שבתבנית.
8. אופים כ־30 דקות, עד שצבע העלים משתנה. מוציאים ומגישים חם או בטמפרטורת החדר.
  • איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מחממים קצרות במיקרוגל.