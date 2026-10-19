שבלול מנגולד ממולא בבורגול

1. מניחים את הבורגול בקערה, מערבבים את המים והמלח ויוצקים עליו. מכסים וממתינים לספיגה מלאה (כ־15 דקות).

1. מניחים את הבורגול בקערה, מערבבים את המים והמלח ויוצקים עליו. מכסים וממתינים לספיגה מלאה (כ־15 דקות).

1. מניחים את הבורגול בקערה, מערבבים את המים והמלח ויוצקים עליו. מכסים וממתינים לספיגה מלאה (כ־15 דקות).

2. בינתיים, שוטפים היטב את עלי המנגולד וחותכים אותם משני צידי השדרה, כך שמכל עלה ייווצרו שני חלקים (אין צורך בשדרות, אפשר להשתמש בהן למרק ירקות).

2. בינתיים, שוטפים היטב את עלי המנגולד וחותכים אותם משני צידי השדרה, כך שמכל עלה ייווצרו שני חלקים (אין צורך בשדרות, אפשר להשתמש בהן למרק ירקות).

2. בינתיים, שוטפים היטב את עלי המנגולד וחותכים אותם משני צידי השדרה, כך שמכל עלה ייווצרו שני חלקים (אין צורך בשדרות, אפשר להשתמש בהן למרק ירקות).

3. מרתיחים מים בסיר גדול, מסירים מהכיריים, מכניסים את העלים ומשרים כ־10 דקות. מוציאים אותם, מנערים מעודפי מים ומניחים על משטח העבודה (אני ממליצה להניח אותם בערימה, זה מקל על תהליך המילוי).

3. מרתיחים מים בסיר גדול, מסירים מהכיריים, מכניסים את העלים ומשרים כ־10 דקות. מוציאים אותם, מנערים מעודפי מים ומניחים על משטח העבודה (אני ממליצה להניח אותם בערימה, זה מקל על תהליך המילוי).

3. מרתיחים מים בסיר גדול, מסירים מהכיריים, מכניסים את העלים ומשרים כ־10 דקות. מוציאים אותם, מנערים מעודפי מים ומניחים על משטח העבודה (אני ממליצה להניח אותם בערימה, זה מקל על תהליך המילוי).