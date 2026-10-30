בכניסה לסוויטה בספינה EXPLORA I המתין לי בחור חייכן: "שלום גברתי, שמי קונסטנטין"', אמר, "ואני אהיה הבאטלר שלך ביומיים הקרובים. פני אליי בכל נושא שיעלה על דעתך". הודיתי לו ופסעתי על שטיח צחור ורך לתוך היכל הפאר הצף. מיותר כמעט לציין שטמפרטורת החדר הייתה מושלמת, כמו הכיבוד: שמפניה, פרלינים משובחים, סלסילה עם הפירות הכי עסיסיים שטעמתי, מיני־בר כיד המלכה. כולם חיכו לי בדרך לגולת הכותרת - מרפסת מרווחת הצופה לים, ובלבה שזלונג שהזמין להשתרע ולבהות בנוף.

אבל עם כל הכבוד לשזלונג, שבתי לסוויטה כדי לבחון מקרוב את שאר הפריטים: המיטה הייתה ענקית, מלאה בכריות תפוחות מדיפות ניחוח כביסה רענן ולצידן דף הסבר על האיכויות הארגונומיות של כל כרית וכרית. טקסט באורך כ־200 מילים ביאר: "ניסינו לספק לך את חוויית השינה הטובה ביותר שיכולנו, אבל אם אינך מסופקת, קראי לנו ונדאג להתאים לך אותה באופן אישי".

הלאה, לחדר הרחצה. חיכו לי שם סבונים מבושמים, שנוצקו במיוחד למען מותג הספינות, רצפה מחוממת, חלוק רך ונעלי בית. גודש הפינוקים היה עצום, ולא הצלחתי אפילו ליהנות מהכול: לא פידרתי את אפי בחדר האיפור, לא התפנפנתי עם מייבש השיער של דייסון, לא הצצתי לעבר האופק במשקפת המשוכללת ואפילו לא ניסיתי להכין בעצמי קפה - כי המכונה הייתה מתוחכמת מדי עבורי. אפילו בטלוויזיה (מסך של 65 אינץ') לא צפיתי. בקיצור, יותר מדי דברים לא הספקתי במהלך השיט, ומהבחינה הזו, סיוט הפומו - הפחד מהחמצה - התממש כאן במלואו. יומיים על הסיפון הם לגמרי לא זמן מספיק כדי לחקור פה הכול, ונדרשת הפלגה ארוכה בהרבה כדי לחוות לעומק את מה שהספינה והמותג מציעים.





5 צפייה בגלריה "אקספלורה 1". רק 900 אורחים על הסיפון ( צילום: Explora Journeys )

ובכל זאת אני בת מזל. זכיתי לחוות יומיים כמו מלכה, אוליגרכית או סתם מיליונרית, ולהפליג על ה־Explora מנמל צ'יוויטווקיה (Civitavecchia) שליד רומא, לנמל הרקולס שלמרגלות צוק מונקו, לאכול ממעשה ידיהם של מיטב השפים, ללגום קוקטיילים כאילו אין מחר ובעיקר לשוט ברוגע במי הים התיכון, לספור ענני נוצה ולא לחשוב לרגע על השגרה שממנה נמלטתי.

לבד בג'קוזי

900 נוסעים מאושרים שטו עמי על "אקספלורה 1", יחד עמם 640 אנשי צוות חייכנים, ובכל זאת, הספא היה כמעט שומם כשהידסתי לתוכו. זכיתי להתייחד באופן אישי עם הג'קוזי הענקי, עם חדר המלח ועם הסאונה היבשה וגם הרטובה (עיסוי מפנק בחדר הטיפולים חייב תשלום נוסף).

כיוון שהספינה גדולה כל כך (14 קומות), נראה היה שאין עומס בשום חלק שלה, שלא לדבר על תורים, צעקות או המולת ארוחת בוקר במלון ישראלי. אפילו "קוקטייל השקיעה" בסיפון 14, לא היה צפוף, ולרגע נבהלתי: אולי כולם ברחו לחדרים כי לבשתי שמלה מ"שיין"?

רגע, לאן הגענו?

Explora Journeys הוא מותג הפלגות יוקרה, שמציע חוויית הפלגה שונה מזו שרבים מכירים באוניות הקרוז הענקיות. זה מתחיל במספר הנוסעים – עד 900 במקום 7,000-5,000 נוסעים בספינות הגדולות; ממשיך לתאים, שמוגדרים כ"מיני־סוויטות" ולכל אחד מהם מרפסת הצופה לים (מכירים את התאים חסרי החלונות בספינות הענק? כאן אין כאלה); ומתמקד בחוויית השירות: כ־640 אנשי צוות על כ־900 נוסעים, מגוון מסעדות שף, ספא מושקע, חנויות מותג, בריכות שחייה, שירות חדרים 24/7.

ב"אקספלורה 1", למשל, שהייתה הראשונה בספינות המותג (יש כעת שלוש ועד סוף 2028 יהיו בצי שש כאלה), תמצאו גם 12 ברים ואפילו אופציה למנות אוכל כשרות, שמכינים במטבח נפרד.

הביאו גם בחשבון שב"אקספלורה" כמעט הכול כלול, בניגוד לקרוזים רגילים שבהם כמעט כל אקסטרה (בקבוקי מים, משקאות אלכוהוליים) מחייבת תשלום נפרד.

5 צפייה בגלריה ה"אקספלורה 1". ריטריט על הסיפון ( צילום: Explora Journeys )

מובן שהאיכות והפינוק יעלו לכן יותר מאשר קרוז רגיל, אבל פעם בחיים מותר, אולי כמתנת פרישה מהעבודה או ליום נישואים עגול ורב שנים. כך או אחרת, תוכלו לבחור בין מסלולים בים התיכון, הקריביים, סינגפור־תאילנד־קמבודיה וגם קנדה ואלסקה. רק תוכיחו שכרטיס האשראי שלכן יכול.

משהו לאכול?

עם הגלים נפתח התיאבון, אבל בספינה מסוג זה ממש קשה לבחור. בתפריט: סדרת מסעדות שף - אסייתית, ים־תיכונית, סטייקהאוס ומסעדת שף בינלאומית. אבל הכי מוצלח בעיניי היה ה"מרקט פלייס", עם 16 תחנות הגשה שפועלות לעיני האורחים. יש שם פסטה, סושי, דגים ועוד, הכול טרי ואפשר כמובן גם להזמין לחדר.

5 צפייה בגלריה ה"אקספלורה 1", בר מסעדה. הספינה מציעה מגוון קולינרי עצום ( צילום: Explora Journeys )

בלאונג', הטרקלין המרכזי, לוגמים קוקטיילים ובשעה חמש מתרעננים בשעת תה בסגנון אנגלי, עם כריכים קטנים ומעוצבים, סקונס ועוגות. ויש גם בית קפה אלגנטי (מומלץ: אספרסו מרטיני מרענן) וגלידרייה שהיא גם קרפרייה. ברים יש בשפע, כולל מוזיקאי אמיתי, שמנגן ושר בווליום הגיוני ובנועם. תענוג.

שבעה ומבוסמת, פניתי למשימה המאתגרת של היום: למלא את טופס ההזמנה לארוחת הבוקר, שתוגש לחדרי. מדובר במסמך מורכב למדי בן ארבעה עמודים: עשרה משקאות חמים לבחירה, שבעה סוגי מיצים הסחוטים במקום וביניהם משקה הבית - מיץ תפוזים, גזר, תפוחים, סלק, ג'ינג'ר וכורכום. יש גם שישה סוגי חלב ותחליפי חלב, ששניים מהם - קשיו ושקדים – הם מתוצרת בית; שבעה סוגי מאפים; שבע גרסאות יש גם לאומלט, וזו רק ההתחלה.

"התכוונתי לשכשך באחת מארבע הבריכות של הספינה, אבל בדרך עצרתי לנוח על כיסא נוח וצנחתי לשינה מתוקה. יותר מדי תפנוקים, יותר מדי מלצרים, ברמנים שלא מסוגלים לסרב ואינספור חיוכים אדיבים"

תוך כדי הכתיבה אני מעיינת בתפריט שאותו לקחתי עמי לישראל, כדי להמחיש לבני משפחתי את עומק הדיסוננס בין מציאות להפלגה, ובא לי לבכות: למה לא הזמנתי את סמות'י הבית - חלב קשיו, בננה, תמרים ווניל? תכלס, סימנתי קומץ אופציות במקום להתפרע, מעט מדי לכל הדעות, ופניתי סוף־סוף למה שהתגלה כפעילות הכי נפלאה בספינה: לצפות בים החשוך מהמרפסת, רוח נעימה מלטפת, רחש הגלים והספינה שטה.

ירידה לחוף

הספינה עגנה עם שחר, לקראת שעת הזריחה בפורטו סנטו סטפנו (Santo Stefano), שהיא עיירת נמל איטלקית נחמדה, שרבים מנצלים את העגינה בה כנקודת מוצא לטיולים בטוסקנה. ירדנו לחוף באמצעות סירות (כאן קוראים להן "טנדר"). צוות הספינה הציע סיורים מודרכים (בתשלום נוסף), אבל אני הסתפקתי בשיטוט עצמאי - כולל עצירה במכולת במסווה שמתמחה בהכנת פוקאצ'ה מתפצחת עם תפוחי אדמה.

כנהוג בקרוזים מסוג זה, גם ה"אקספלורה 1" עוגנת מדי יום בנמל מסקרן אחר, והאורחים מוזמנים לרדת ולבלות שם את היום (אפשר כמובן גם להישאר ולכייף בספינה). כך, התחנה הבאה שלנו הייתה מונקו, ומשם הספינה המשיכה (בלעדיי, לצערי) לסן טרופה, ולנסיה, פלמה דה מיורקה, ברצלונה, סרדיניה, קורסיקה, קאן, פורטופינו, פירנצה ומשם בחזרה לרומא. מה רע?

שעות אחרונות על הסיפון: התכוונתי לשכשך באחת מארבע הבריכות של הספינה, אבל בדרך עצרתי לנוח על כיסא נוח וצנחתי לשינה מתוקה. יותר מדי תפנוקים, יותר מדי מלצרים, ברמנים שלא מסוגלים לסרב ואינספור חיוכים אדיבים. כמה מעייף להיות מלכה, ולו ליומיים.

צ'ק־אאוט וסיכום

הבוקר עלה על מונטה קרלו, ובלב כבד עשיתי צ'ק־אאוט. כל כך הרבה דברים לא הספקתי לעשות: יוגה בזריחה, כושר מול הים, הרצאות של מגלי עולם, סדנאות בישול. לא קניתי שעון רולקס ו/או קרטייה, לא הפקדתי צאצאים במועדון הילדים. בגלריית האמנות הנאה שוטטתי, אך לא רכשתי יצירה הביתה. לא הזמנתי רום סרוויס באמצע הלילה, וטוב שכך.

5 צפייה בגלריה אחת הבריכות על הסיפון. יכולה גם להתכסות בגג ( צילום: Explora Journeys )

ובכל זאת, לקראת פרידה, צוות הספינה תפר עבור פמלייתי (בתשלום נוסף) תוכנית טיול אישית ממונקו עד ניס. התחלנו בסיור מודרך בממלכה הקטנה עם סיפורים על הנסיכה גרייס שנפרדה מהכתר בטרם עת בעקבות תאונה טרגית; נסענו לאז (Eze), עיירה עתיקה ומקסימה, עם בתי בישום צרפתיים מיתולוגיים, שבאחד מהם, Fragonard הענוג, השתתפתי בסדנת אומן ורקחתי לי בקבוקון בושם אישי. משם המראתי בחזרה לסדנת היזע הלאומית שלנו, אבל מאז אני מתיזה על עצמי את הבושם יום־יום, כדי להסוות את ריח השניצלים שילדיי דורשים מדי צהריים.

"הזמינו מראש, זמן רב מראש. מסלולי השיט נקבעים שנתיים ואפילו שלוש לפני מועד ההפלגה, וככל שתזמינו מוקדם יותר, כך תמצאו מחירים נמוכים יותר"

כל הכיף הזה כלול במחיר, והוא מתחיל ב־4,200 דולר לאדם לשיט בן שבוע. תוסיפו לזה את מחיר הטיסות ותקבלו רמז לגיל הממוצע של המשתתפים.

אגב, המחיר יכול להאמיר לעשרות אלפי דולרים לשבוע, כשמדובר בסוויטה היוקרתית ביותר בנמצא על הספינה - 280 מ"ר פלוס בריכת אינפיניטי פרטית. כי כשצריך, לא חוסכים!

טיפים כלליים לסיכום:

חולמות על קרוז? הזמינו מראש, זמן רב מראש. מסלולי השיט נקבעים שנתיים ואפילו שלוש לפני מועד ההפלגה, וככל שתזמינו מוקדם יותר, כך תמצאו מבחר חדרים פנוי יותר עבורכן ומחירים נמוכים יותר.

הזמינו מראש גם מקום במסעדות שאתן מעדיפות לאכול בהן, טיפולים בספא, כרטיסים למופעים או לסיורי החוף. זכרו, גם כשיש 900 נוסעים בלבד בספינה, רק לכמה עשרות מהם יש מקום בכל רגע נתון במסעדת השף או באטרקציות האחרות.