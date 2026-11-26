"אמא, תראי מה ציירתי!" היא מנופפת בציור שציירה. "איזה יופי, מקסים", אנחנו אומרות בחצי מבט ומצרפות אותו לטפט הציורים שכבר ממלא את חזית המקרר. אז רגע לפני שאנחנו זורקות את הציורים מאתמול או מלפני חצי שנה כדי להחליף בחדשים, כדאי שנתבונן ברצף הציורים כמו בתהליך. הם יכולים לספר לנו לא רק כמה הילדים התפתחו בציור, אלא גם לשקף במידה מסוימת את המתרחש בנפשם פנימה. בכך, בין השאר, עסקה ד"ר מיקה קופלר, מומחית לפענוח ציורי ילדים, כשאספה חומרים לכתיבת הדוקטורט שלה.

קופלר, בעלת תואר שני בחינוך לאמנות מאנגליה, הייתה מורה לאמנות ורכזת מגמה בחטיבה העליונה. בדוקטורט שלה כתבה תוכנית העשרה באמנות לפיתוח תפיסה חזותית מרחבית אצל ילדים בכיתות הנמוכות, במטרה להקל עליהם ללמוד קרוא וכתוב.

ד"ר קופלר: "מיקום של הילד בין דמויות ההורים רומז שהוא תופס את עצמו כמי שמחבר ביניהם"

"אחד הביטויים של תפיסה חזותית מרחבית היא היכולת להתבונן באבייקט ולייצג אותו מנקודות מבט שונות. כשהנחיתי את הילדים לצייר דמויות מסתכלות זו על זו או משחקות יחד – הם היו צריכים לפתח יכולת גרפית לצייר דמות ממבט צד, במקום מלפנים כמו בדרך כלל", היא מסבירה. "התוכנית עסקה בהיבט הקוגניטיבי: פיתוח יכולות החשיבה בעזרת ציור דמות; המחקר מדגיש כמה חשוב תרגול ועידוד ילדים לצייר כדי לפתח תיאום מוח־עין־יד, כדי שיגיעו לכיתה א' ללא קושי באחיזת עיפרון ובמוטוריקה עדינה. במסגרת התוכנית אספתי יותר מ־500 ציורים ואז הבנתי שאפשר לראות בהם לא רק את ההתפתחות השכלית, אלא גם את הפן הרגשי".

5 צפייה בגלריה ד"ר מיקה קופלר ( צילום: דני כתרי )





מגמת האמנות בתיכון שלימדה בו בדיוק נסגרה, וקופלר החליטה למנף את העיתוי וללמוד פענוח ציורי ילדים אצל הפסיכותרפיסטית מיכל וימר, ניתוח התנהגות בשיטת ABA והדרכת הורים אצל מיכל דליות. "כל התחנות האלה התחברו להתבוננות בציור כסיפור שמבקש שיקשיבו לו", אומרת קופלר. ב־15 השנים האחרונות היא מרצה בפני הורים, צוותי חינוך, מטפלים שעובדים עם ילדים ואפילו צוותים רפואיים – בין היתר בקריה האקדמית אונו, ב"עידן ההורות" ובבית הספר לאחיות הלל יפה. לאחרונה יצא לאור ספרה "לקרוא ציור כמו סיפור: חלון לעולמם הרגשי של ילדים" (הוצאת אלף).

דמות, בית, עץ ומשפחה

"ילד מצייר באופן טבעי מגיל שנתיים ועד גיל 12-10", היא אומרת. "אך לצערנו לא מעודדים ילדים לצייר, ציור נחשב במערכת החינוך מקצוע נחות".

מה אומרים לנו ציורי הילדים? "עלינו להתבונן באלמנטים השונים ולחשוב אם הם חוזרים על עצמם, ביחסים ביניהם ובתכנון הציור במרחב הדף; לבדוק את ההקשר של הציור, למשל: האם הילד בחר את הצבעים או שקיבל אותם? האם אמרו לו מה לצייר או שבחר בכך? חשוב לא להתבונן בציור יחיד אלא ברצף של ציורים. כך אפשר לראות מגמה ואולי להעלות השערה".

מהו ציור השלכתי? "בציור השלכתי המצייר משליך על הדף מאפיינים מהאישיות שלו. ג'ון נ' באק פיתח את 'מבחן בית־עץ־דמות' כבר ב־1948, ומטרתו היא לחשוף תכנים לא מודעים בציור שמשליכים על תפיסת העצמי והסביבה של הילד".

בספר קופלר נותנת לכך דוגמאות:

בית גדול ובולט לרוב מעיד על תחושת ביטחון עצמי, הילד נינוח בסביבתו ומרגיש בטוח, ולהפך: בית קטן מאוד עשוי לרמוז על הערכה עצמית נמוכה, התכנסות, חוסר שייכות ואף דחייה.

עץ – שורשים עמוקים וברורים מייצגים חיבור, יציבות וביטחון; גזע עבה משקף חוסן נפשי ויכולת עמידה, לעומת גזע דק מאוד שמייצג תחושת חוסר יציבות או פגיעות; צמרת פתוחה ורחבה משדרת פתיחות מחשבתית, בעוד צמרת סגורה או קטנה יכולה לרמוז על הסתגרות ומופנמות.

דמות – גודלה משקף איך הילד תופס את מקומו בעולם. דמות שתופסת חלק נרחב מהדף או גדולה מדמויות אחרות בציור עשויה לשקף רצון בולט לנראות, ביטחון עצמי או צורך לפצות על תחושת חוסר שליטה או קושי רגשי.

משפחה – הדרך שבה הילד מצייר את עצמו ביחס למשפחתו, מבחינת מיקום, גודל והבעה, היבטים כמו גודל הדמויות, המרחק ביניהן, צבעים דומים או שונים, הבעות הפנים ואלמנטים מקשרים – כל אלה עוזרים להבין איך הילד רואה את בני משפחתו ואת עצמו ביחס אליהם. הילד לא מצייר את המציאות כמו שהיא, אלא כמו שהוא חווה אותה. לדוגמה, המיקום של הילד בין דמויות ההורים עשוי לרמוז שהוא תופס את עצמו כמי שמחבר ביניהם.

מדוע חשוב לעודד ילדים לצייר? "יש המון סיטואציות בחיי היומיום שבהן הילדים מציירים, חוויות טובות וטובות פחות. זה הקסם בציורי ילדים, הם אמינים ומהימנים. לכן חשוב כל כך שהורים, גננות ומחנכות יעודדו את הילדים לצייר ויאספו את הציורים לאורך תקופה כדי לראות איך הם מתפתחים עם גיל הילד. לכל ילד ההתפתחות שלו! ואסור להשוות לחברים או לאחים, גם לא בין תאומים".

כשהילד מראה לי ציור, איך עליי להתייחס אליו? "קודם כול מה לא: לא לתת ציונים ('הציור יפה/ לא יפה'), פרשנות או ביקורת. לא לשאול 'למה ציירת...?', אלא לראות בציור הזדמנות לפתח שיחה עם הילד. לשאול למשל: מה אתה יכול לספר לי על הציור? מה קורה בציור? מיהן הדמויות? מה הן עושות? מה היחסים ביניהן? מי גר בבית? מה קורה מסביב לבית? מה אתה אוהב בבית הזה? מה עוד היית רוצה להוסיף לציור?".

מתי ציור מעיד על מצוקה של הילד? "כשההורים שמים לב לשינויים בהתנהגות של הילד, למשל בשינה, באכילה, בסירוב למפגשים חברתיים, כדאי לבדוק ציורים בזמן אמת, כי כשיש משבר, הציורים משתנים. ולכן חשוב לראות רצף של ציורים: איך הוא צייר קודם ואיך עכשיו. הציורים יכולים לעזור לנו להעלות השערה – לא להסיק מסקנה! ייתכן שהילד חווה תסכול, חוסר ביטחון או מצוקה, וכשילדים במצוקה, פעמים רבות הם יציירו במקום לדבר. לכן, כמו שאתם עוקבים אחרי המדיה החברתית של המתבגרים שלכם, כדאי גם לבדוק את הציורים במחברות של הילדים. הם מציירים במטרה שמבוגר אחראי (הורה, מורה) יראה את הציור ויבין אותם.

"למשל, פנתה אליי סבתא לילדה בת שבע להורים גרושים. הילדה ציירה איבר מין חשוף של גבר ואותה עצמה. הסבתא חשדה שהאבא פוגע בה ובאחותה הקטנה מינית. הציורים שציירה הילדה כשהאבא עוד היה בבית היו קודרים, וכשהאב הורחק מהילדות בצו בית משפט, הילדה השתחררה גם בהתנהגות וגם בציורים, שנהיו שמחים וצבעוניים.

"במקרה אחר, ילד בן עשר צייר בכיתה דמות גדולה ומאיימת על כל פני שטח הדף, שעליה מצוירים איברים אינטימיים. המורה העבירה את הציור למנהלת, והמנהלת העבירה אותו אליי; היועצת זימנה לשיחה את ההורים, והתברר שהם לא ידעו אבל כשהדוד ביקר בביתם הוא עשה מה שעשה, והילד לא יכול היה לדבר עם ההורים. האירוע הגיע לבית המשפט.

"זה תפקידם של צוותי החינוך: כשהם רואים ציור שעלול להעיד על מצוקה, עליהם להפנות לגורם מקצועי. יש לאנשי החינוך יתרון משמעותי: הם פוגשים את הילדים לאורך זמן ויכולים לזהות שינויים בתפקוד שלהם: פתאום הם מרבים בהתקפי זעם, מצמצמים קשרים חברתיים, ממעטים לאכול. אלה נורות אזהרה למצוקות שיכולות להתבטא בציור".

ציור בצבע שחור, משמעו שהילד בדיכאון? "יש ילדים שאוהבים צבע שחור כי הוא דומיננטי על דף לבן, ויש ילדים שמציירים בשחור כי לא נשארו צבעים אחרים בקופסה. אז לא להיבהל מזה. מתי כן? כשהילד מצייר רק בצבע שחור לאורך זמן, כשיש שינוי בהתנהגות שלו. צבע אחד אינו אבחנה".

לסיום, ספרי בכמה מילים על הספר החדש שלך. "ילדים מציירים הרבה לפני שהם יודעים להסביר לנו במדויק את עולמם. כשאנחנו לומדים להתבונן בציורי הילדים בלי למהר לשפוט או לפרש, הציור יכול להפוך מדף נייר לשיחה. זה מה שאני מבקשת ללמד בספר. המסר המרכזי של הספר הוא שציור אינו אבחנה, אלא הזמנה. אל תחפשו תשובה בציור, אלא את השאלה הנכונה לשאול את הילד. להתבונן על ציור כמו על סיפור, להבין מהילד מה הייתה כוונתו ולא לשפוט את הציור במנותק מההקשר. כאמור, לא כל צבע שחור מבהיל". 8

ד"ר קופלר מנתחת ציורים

ציור של ילד בן חמש שהוריו התגרשו: הציור מאפשר לראות את השינוי הגדול בחייו. על הדף עומס של קווים סוערים מאוד בצבע שחור. עיניים גדולות בצבע אדום, פה מודגש והמון קווים ואיקסים. הכאוס החזותי מעיד על חוסר יציבות של המסגרת. בשיחה עם הילד, אפשר לבקש ממנו לספר על הציור: "מי נמצא בבית? איך מרגישים האנשים שנמצאים בבית הזה? מה קורה בציור?"

5 צפייה בגלריה איור של ילד בן חמש שהוריו התגרשו ( צילום: אלבום פרטי )

ציור חופשי של ילדה בכיתה א': היא שמה את עצמה במרכז, רוצה שיראו אותה, אבל היא קטנה מאוד ביחס לדף. אולי היא חסרת ביטחון? אני משערת (אבל לא שואלת אותה "למה ציירת את הילדה קטנה?"). המסגרת הצבעונית דקורטיבית, אבל היא גם אומרת שאולי הילדה זקוקה להגנה. האם גם בציורים אחרים יש מסגרת? אני רוצה לראות עוד ציורים שלה, מה היה ההקשר שבו צויר הציור ומה היא מספרת על הדמות.





5 צפייה בגלריה איור חופשי של ילדה בכיתה א' ( צילום: אלבום פרטי )

ציור של ילדה בת שמונה: הדמויות למטה משחקות בכדור, ויש דמות שעומדת בצד ומסתכלת. על פניו הציור נראה שמח, אבל זו היא לבד מול הקבוצה ויש תחושה של חוסר שייכות. נשאל את הילדה: "מי הילדים האלה? מה קורה ביניהם? איפה את בסיפור?". לא לשאול "למה ציירת את עצמך כך?", לתת לה לספר.

5 צפייה בגלריה איור של ילדה בת שמונה ( צילום: אלבום פרטי )





משפטים שמעודדים ציור

"רואים כמה השקעת בפרטים, זה מראה שיש לך עין חדה ותשומת לב לצבעים".

"הבחירה שלך בצבעים שמחה ומלאת חיים".

"יש לך דמיון מיוחד ויכולת לספר סיפור בציור, בלי מילים".

"אני אוהבת מאוד את הציור שלך".

"אני כבר מחכה לראות את הציור הבא שלך".

דרכים לעידוד יצירה