- טיפ 1: לגרסה ללא גלוטן, ותרו על הביסקוויטים או השתמשו במוצר מתאים.
- טיפ 2: במקום להכין בסיס מהביסקוויטים,אפשר לקצוץ אותם גס ולערבב בתוך הגלידה.
ההכנה
1. מכינים תבנית בגודל 30X20 ס"מ או 2 תבניות אינגליש קייק.
2. הבסיס: מרסקים את הביסקוויטים לפירורים, במעבד המזון או במהלומות של חפץ כבד. מוסיפים את החמאה ומערבבים. מפזרים בתבנית ומהדקים היטב לכיסוי מלא של התחתית. מאחסנים במקפיא 15 דקות לפחות.
3. הגלידה: שמים בקערת המערבל את השמנת, החלב והפודינג ומקציפים לקרם יציב.
4. טוחנים (במעבד מזון, בלנדר או בלנדר מוט חזק) את הבננות וריבת החלב למרקם אחיד. מוסיפים לקרם ומערבבים בתנועות קיפול.
5. יוצקים את הקרם על בסיס הביסקוויטים ומיישרים. מכסים בניילון נצמד ומאחסנים במקפיא 6 שעות לפחות.
6. ההגשה: מחממים קלות את ריבת החלב במיקרוגל (כ־30 שניות) ומערבבים עם החלב, לקבלת מרקם שאפשר לזלף. מוציאים את העוגה ומזליפים עליה עיטורים דרך שקית מתאימה או בעזרת כפית. מגישים.
- איך שומרים? עד 3 חודשים, מכוסה היטב במקפיא.