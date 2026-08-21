במקום להכין בסיס מהביסקוויטים,אפשר לקצוץ אותם גס ולערבב בתוך הגלידה.

במקום להכין בסיס מהביסקוויטים,אפשר לקצוץ אותם גס ולערבב בתוך הגלידה.

טיפ 2: במקום להכין בסיס מהביסקוויטים,אפשר לקצוץ אותם גס ולערבב בתוך הגלידה.

לגרסה ללא גלוטן, ותרו על הביסקוויטים או השתמשו במוצר מתאים.

לגרסה ללא גלוטן, ותרו על הביסקוויטים או השתמשו במוצר מתאים.

טיפ 1: לגרסה ללא גלוטן, ותרו על הביסקוויטים או השתמשו במוצר מתאים.

: מרסקים את הביסקוויטים לפירורים, במעבד המזון או במהלומות של חפץ כבד. מוסיפים את החמאה ומערבבים. מפזרים בתבנית ומהדקים היטב לכיסוי מלא של התחתית. מאחסנים במקפיא 15 דקות לפחות.

: מרסקים את הביסקוויטים לפירורים, במעבד המזון או במהלומות של חפץ כבד. מוסיפים את החמאה ומערבבים. מפזרים בתבנית ומהדקים היטב לכיסוי מלא של התחתית. מאחסנים במקפיא 15 דקות לפחות.

2. הבסיס : מרסקים את הביסקוויטים לפירורים, במעבד המזון או במהלומות של חפץ כבד. מוסיפים את החמאה ומערבבים. מפזרים בתבנית ומהדקים היטב לכיסוי מלא של התחתית. מאחסנים במקפיא 15 דקות לפחות.

4. טוחנים (במעבד מזון, בלנדר או בלנדר מוט חזק) את הבננות וריבת החלב למרקם אחיד. מוסיפים לקרם ומערבבים בתנועות קיפול.

4. טוחנים (במעבד מזון, בלנדר או בלנדר מוט חזק) את הבננות וריבת החלב למרקם אחיד. מוסיפים לקרם ומערבבים בתנועות קיפול.

4. טוחנים (במעבד מזון, בלנדר או בלנדר מוט חזק) את הבננות וריבת החלב למרקם אחיד. מוסיפים לקרם ומערבבים בתנועות קיפול.

5. יוצקים את הקרם על בסיס הביסקוויטים ומיישרים. מכסים בניילון נצמד ומאחסנים במקפיא 6 שעות לפחות.

5. יוצקים את הקרם על בסיס הביסקוויטים ומיישרים. מכסים בניילון נצמד ומאחסנים במקפיא 6 שעות לפחות.

5. יוצקים את הקרם על בסיס הביסקוויטים ומיישרים. מכסים בניילון נצמד ומאחסנים במקפיא 6 שעות לפחות.