יש אנשים שכשהם באים לביקור מולדת הם אוכלים פלאפל או חומוס. אני, שגרה בתאילנד בתקופה האחרונה, נכנסת למטבח של אמא שלי כדי לאפות. בתאילנד אין תנורי אפייה כמקובל אצלנו, ואין דבר שיותר מזכיר לי את הבית מעוגות בחושות ובמיוחד עוגת תפוזים.
זו ההזדמנות שלי לנרמל עוגות תפוזים גם בקיץ – ולמה לא בעצם? את העוגה שלפניכם הכנתי בהשראת טרנד טיקטוק שרץ ממש עכשיו: מכינים עוגה וסירופ, אבל לא יוצקים אותו על העוגה החמה, כמקובל, אלא מגישים איתה: כל פרוסה מקבלת "שוט" סירופ. עם או בלי טרנד, אין על עוגת תפוזים. גם באוגוסט.
טיפים:
- במקום שקדים אפשר להשתמש בקוקוס טחון.
- אפשר להכין כך גם עוגת לימונים: משתמשים בלימונדה ממותקת ובקליפת לימון.
- במקום עוגה, אפשר להכין מאפינס: יתקבלו כ־12 יחידות בכ־25 דקות אפייה.
ההכנה
1. העוגה: להדליק את התנור על 170 מעלות, בחום עליון־תחתון.
2. לנפות לתוך קערה את הקמח. להוסיף את כל שאר המרכיבים היבשים (סוכר, שקדים ואבקת אפייה) ולערבב טוב.
3. בקערה נוספת לערבב את כל המרכיבים הרטובים (מיץ, שמן, וניל וקליפת תפוז).
4. להעביר את התערובת היבשה לקערה הרטובה ולערבב למרקם אחיד.
5. להעביר לתבנית אינגליש קייק מרופדת בנייר אפייה. לאפות 50–60 דקות, עד ששיפוד שננעץ בעוגה יוצא נקי והעוגה סדוקה, זהובה וגבוהה.
6. הסירופ: להביא לרתיחה את מיץ התפוזים והסוכר ולבשל על אש בינונית תוך כדי ערבוב, עד לקבלת סירופ סמיך.
7. להגיש את הסירופ ליד העוגה ולהזליף בנדיבות על כל פרוסה בהגשה.
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