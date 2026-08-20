יש אנשים שכשהם באים לביקור מולדת הם אוכלים פלאפל או חומוס. אני, שגרה בתאילנד בתקופה האחרונה, נכנסת למטבח של אמא שלי כדי לאפות. בתאילנד אין תנורי אפייה כמקובל אצלנו, ואין דבר שיותר מזכיר לי את הבית מעוגות בחושות ובמיוחד עוגת תפוזים.

יש אנשים שכשהם באים לביקור מולדת הם אוכלים פלאפל או חומוס. אני, שגרה בתאילנד בתקופה האחרונה, נכנסת למטבח של אמא שלי כדי לאפות. בתאילנד אין תנורי אפייה כמקובל אצלנו, ואין דבר שיותר מזכיר לי את הבית מעוגות בחושות ובמיוחד עוגת תפוזים.

יש אנשים שכשהם באים לביקור מולדת הם אוכלים פלאפל או חומוס. אני, שגרה בתאילנד בתקופה האחרונה, נכנסת למטבח של אמא שלי כדי לאפות. בתאילנד אין תנורי אפייה כמקובל אצלנו, ואין דבר שיותר מזכיר לי את הבית מעוגות בחושות ובמיוחד עוגת תפוזים.