עוגת דבש ותפוחים בריאה יותר
כשר
פרווה
זמן הכנה
0 דקות
זמן כולל
0 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
13
עוגת דבש ותפוחים בריאה יותר
(צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
16
סועדים
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2 תפוחי עץ, מכל זן
2 כפות מיץ לימון או חומץ 5% (או אחר)
1/3 כוס (80 מ"ל) תה חם
3/4 כוס (270 גרם) דבש
2 ביצים בגודל M או L
1/2 כוס (120 מ"ל) שמן קנולה
1/4 כפית מלח
1/4 כפית קינמון טחון
אפשרות: 1/4 כפית ציפורן או הל טחונים
1/2 1 כוסות (180 גרם) קמח חיטה מלא
1 כפית אבקת אפייה
1 כפית אבקת סודה לשתייה
אפשרויות להגשה: אבקת סוכר, אגוזי פקאן או פיסטוקים קלויים וקצוצים
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 24 ס"מ או אינגליש קייק גדולה.
2. קולפים את התפוחים וחותכים לקוביות קטנות. מעבירים לקערה, מוסיפים את מיץ הלימון או החומץ ומערבבים. מניחים בצד.
3. מערבבים את הדבש בתה החם, עד שהוא נמס. שמים בקערה נפרדת את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים את השמן, את התה־דבש, את המלח והקינמון (והציפורן או ההל, אם רוצים) וטורפים. מוסיפים את הקמח, אבקות האפייה והסודה ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את התפוחים ומערבבים לפיזור אחיד בתנועות קיפול. יוצקים לתבנית ומיישרים.
4. אופים 45-35 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש. מוציאים ומניחים לצינון. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר ופקאן או פיסטוקים קצוצים. מגישים.
  • איך שומרים? עד 5 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.