עוגת דבש ותפוחים בריאה יותר

3. מערבבים את הדבש בתה החם, עד שהוא נמס. שמים בקערה נפרדת את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים את השמן, את התה־דבש, את המלח והקינמון (והציפורן או ההל, אם רוצים) וטורפים. מוסיפים את הקמח, אבקות האפייה והסודה ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את התפוחים ומערבבים לפיזור אחיד בתנועות קיפול. יוצקים לתבנית ומיישרים.