עוגת דבש ותפוחים בריאה יותר

ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 24 ס"מ או אינגליש קייק גדולה.
2. קולפים את התפוחים וחותכים לקוביות קטנות. מעבירים לקערה, מוסיפים את מיץ הלימון או החומץ ומערבבים. מניחים בצד.
3. מערבבים את הדבש בתה החם, עד שהוא נמס. שמים בקערה נפרדת את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים את השמן, את התה־דבש, את המלח והקינמון (והציפורן או ההל, אם רוצים) וטורפים. מוסיפים את הקמח, אבקות האפייה והסודה ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את התפוחים ומערבבים לפיזור אחיד בתנועות קיפול. יוצקים לתבנית ומיישרים.
4. אופים 45-35 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש. מוציאים ומניחים לצינון. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר ופקאן או פיסטוקים קצוצים. מגישים.
- איך שומרים? עד 5 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.