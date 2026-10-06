אחד מכאבי הראש הקבועים בכל שנת לימודים הוא ועד ההורים. או שאף אחד לא מוכן להתנדב לתפקיד, או שהורים דווקא רבים על הזכות לכהן בו ולהתעסק במשך השנה בגבייה, בחיפוש הצעות מחיר, בקניות ובארגון פעילויות - כל זה בתוך ההתנהלות המורכבת גם כך בין קבוצות הווטסאפ של הורי הכיתה עם המורה, הורי הכיתה בלי המורה, הורי הבנות, הורי הבנים, הורי החוגים ושלל קבוצות נוספות שקשורות בילדים.

כשאשתו של אילן גלקמן, סיוון, שוב קיבלה על עצמה להיות בוועד ההורים של הגן, היזם שבו התעורר. "אשתי היא הראשונה להתנדב בכל שנה לכל דבר", הוא מספר. "אנחנו הורים ללני (שמונה) וליב (שלוש) וגרים בתל אביב. שמנו לב שכל ההתנהלות בוועד מתרחשת עם דפים, הודעות ואקסלים. אני עובד כמנהל מוצר בחברת הייטק ומשתמש הרבה ב־AI. ראיתי שההתעסקות בוועד מתישה, ולא הגיוני להתנהל ככה ב־2026, לכן החלטתי לבנות כלי טכנולוגי שסיוון תוכל להשתמש בו".

3 צפייה בגלריה עמית שלגי ( צילום: אלבום פרטי )

גלקמן שיתף פעולה עם עמית שלגי, שהיא מנהלת בסטארט־אפ אחר, תושבת עתלית ואמא לגל (תשע), רונה (שבע) ואביב (שנה וחצי). יחד הם יצרו את האפליקציה "ועד הורים" . האפליקציה הושקה ב־1 בספטמבר, ומאות חברי ועדים כבר הורידו אותה. האפליקציה חינמית ומרכזת במקום אחד ניהול תקציב, גבייה, הוצאות והכנסות, קבלות, לוח שנה ואירועים ואפשרות לשתף הודעות. עוד באפליקציה יש אפשרות ליצור דף קשר מעוצב, באמצעות לינק שכל הורה מכניס אליו את הפרטים. דף הקשר יכול להכיל תמונה, כך שילדים בגן או בכיתה א’, שעדיין לא קוראים, יוכלו להיות עצמאים ולזהות את החברים.

"אנחנו מקבלים פידבקים טובים מאוד", אומרת שלגי. "באופן לא מפתיע, רוב הוועדים מנוהלים על ידי אמהות, והן מספרות שהאפליקציה מקילה עליהן מאוד במשימת ארגון הוועד. גם אני הייתי בוועדי הורים, והאפליקציה עוזרת להתנהלות. הכול במקום אחד, כל המידע זמין, וקל יותר לנהל את הוועד".

3 צפייה בגלריה אילן גלקמן ( צילום: אלבום פרטי )

האפליקציה תישאר חינמית גם בעתיד? שלגי: "כן, אנחנו חושבים שיש בזה שליחות כי ההורים בוועד הם בעצמם מתנדבים. יכול להיות שבעתיד נוסיף חיבור לספקים וזה כן יניב רווח מסוים, אבל בכל מקרה המשתמשים לא ישלמו על האפליקציה".

יש באפליקציה פתרון לבעיה שתמיד חוזרת על עצמה, של הורים שלא משלמים? "זו באמת בעיה שתמיד צצה, אבל אנחנו לא מתעסקים בשיימינג. המנהלים כמובן יכולים לקבל את כל המידע, והמערכת יכולה לשלוח תזכורות למי שלא שילם. לפעמים הורים לא משלמים כי הם פשוט מתבלבלים מרוב קבוצות, ובאמצעות האפליקציה הם יכולים לבדוק בעצמם אם שילמו".