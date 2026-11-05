את מפת התיירות של ישראל מכירים כולם: ירושלים, תל אביב, אילת, עכו, הכנרת וים המלח. אבל כדאי וגם מפתיע לגוון, להכיר מקומות חדשים ולחפש הרפתקאות במקומות הנחשבים פחות "תיירותיים". מודיעין, למשל. עיר שצמחה במהירות באזור בלתי מיושב כמעט, בערך באמצע הדרך בין תל אביב לירושלים. נכון, אין בה מונומנטים היסטוריים מרשימים, אבל מתברר שאפשר לבלות בה ובקרבתה במשך יום מלא, גדוש וטעים.

1. כי זו העיר הכי מתוכננת שהוקמה בישראל

בניגוד לרוב הערים בישראל, שחלקן התפתחו על בסיס גרעין היסטורי עתיק (כמו למשל ירושלים, עכו, חיפה או באר שבע); אחרות שהחלו את דרכן כמושבות חקלאיות (למשל, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות וגדרה) או כאלה שיצאו לדרך בצניעות כשכונות קטנות, ורק עם השנים התפתחו למטרופולינים גדולים (תל אביב, חולון, רמת גן או נתניה, לדוגמה) – את הקמתה של מודיעין יזמו במשרד השיכון, בשנות ה־60 של המאה שעברה. על תוכנית המתאר המתקדמת שלה עבד האדריכל משה ספדיה החל משנת 1988, בנייתה בפועל החלה בשנת 1993 והתושבים הראשונים הגיעו ב־1996.

7 צפייה בגלריה מודיעין, שדרות דם המכבים. אינספור אופציות קולינריות ( צילום: צביקה בורג )

התכנון המקיף והחדשני איפשר ליצור שכונות מגורים המתבססות על הטופוגרפיה של האזור – גבעות מעוגלות וערוצי נחלים, לסלול כבישים רבי מסלולים ושדרות רחבות - שיקלו על התנועה, ליצור מרכזים מסחריים מסודרים ומעוצבים, לפזר בה מספר רב של גנים ציבוריים ופארקים ירוקים ולשלב בהם אתרים ארכיאולוגים שנחשפו באזור.

טוב להגיע אל העיר ברכבת גם כדי לדלג על פקקים בכבישים, וגם כי כך אפשר לבלות במסעדה או בבר עד שעת ערב מאוחרת, לשתות יין, בירה או קוקטייל ולשוב הביתה בבטחה

ולא שאין בתכנון טעויות או דברים שלא התפתחו כפי שציפו המתכננים, אבל עדיין – מדובר בעיר מסודרת למופת, שכיום מתגוררים בה 103 אלף תושבים ושמעניין לשוטט בה (רצוי ברכב, כי המרחק בין השכונות גדול) ולראות איך נוצרה וצמחה, יש מאין, בתוך כ־30 שנה.

2. כי קל ונכון להגיע אליה בתחבורה ציבורית

במודיעין שתי תחנות רכבת שמהן פועלים שני קווי נסיעה ישירים: האחד לירושלים והשני לתל אביב, חיפה ונהריה. שני הקווים פועלים בכל יום חול עד 23:55 (לנסיעה לירושלים אחרי 20:06, נדרשת תחנת ביניים בנתב"ג שמאריכה את משך הנסיעה).

למה טוב להגיע אליה ברכבת? גם כדי לדלג על פקקים בכבישים, אבל גם כי כך אפשר לבלות במודיעין במסעדה או בבר עד שעת ערב מאוחרת, לשתות יין, בירה או משקאות אלכוהוליים אחרים ולשוב הביתה בבטחה, ללא צורך בנהיגה ברכב.

3. כי אין כמעט מתחרים לנוף השקיעה שם

טפסו למשל לגבעת התיתורה – אתר היסטורי בלב העיר. שטח הפארק כ־600 דונם, על גבעה שגובהה כ־300 מטר מעל פני הים. במקום נמצאו שרידי התיישבות מהתקופות הכלקוליתית (לפני כ־6,000 שנה), היוונית והרומית וכן מהתקופה העות'מאנית. במלחמת העולם הראשונה התחולל בה ובסביבתה קרב קשה בין הצבא הבריטי לטורקי, ובמלחמת העצמאות הדף כוח של חטיבת יפתח הסתערות של צבא ירדן על הגבעה.

7 צפייה בגלריה מודיעין, גבעת התיתורה. היסטוריה מעניינת ונוף לעיר ולשקיעה ( צילום: צביקה בורג )

כיום מדובר בפארק עירוני-ארכיאולוגי, שכדאי להגיע אליו סמוך לשעת השקיעה ולצפות מערבה, לנוף המרשים של מישור החוף הפרוס ברקע ולשמש השוקעת. שתדעו: מהלוקיישן הזה תוכלו לצפות באחת השקיעות המרשימות בישראל.

4. כי יש בה מוזיאון למורשת החשמונאים

באזור העיר ובסביבתה נמצאו מאות אתרים ארכיאולוגיים, שחלקם מיוחסים לתקופת המכבים והחשמונאים – הנחשבת לפרק מעניין בתולדות היהדות. חלק מהממצאים מוצגים במוזיאון הקטן שבלב העיר, שיש בו תצוגות אינטראקטיביות ומגוון של פעילויות ואירועים, לצד תערוכות מתחלפות וסדנאות.

7 צפייה בגלריה מודיעין, "מורשת החשמונאים". מוזיאון צנוע בלב העיר ( צילום: צביקה בורג )

אפשר להזמין במקום סיורים מודרכים למוזיאון וגם לאתרים בסביבה וגם לתאם סדנת טעימות יין. בחופשת סוכות, למשל, ייערכו כאן סדנאות לשיבוץ פסיפס (ב־29 וב־30 בספטמבר) שמתאימות למשפחות וסדנה לעיצוב תליון (ב־1 באוקטובר).

כדאי לדעת: מחיר הכניסה גבוה למדי (60-20 שקל ליחיד, 99 שקל לכרטיס משפחתי), המקום מתאים בעיקר למשפחות עם ילדים ופתוח גם בשבת.

5. כי העיר מלאה וגדושה במסעדות, בתי קפה, ברים ומוסדות קולינריים

הליכה באזור המע"ר – המרכז העירוני של מודיעין, ובעיקר לאורך שדרות דם המכבים, מגלה עשרות עסקי מזון, אוכל ובילוי: מסעדות איטלקיות ואסייתיות, כאלה המתמחות בבשרים ואחרות במאפים ובפיצות וכן גלידריות וברי יין וקוקטיילים, פלאפליות ומקומות להמבורגר ושווארמה, סניפים של רשתות המוכרות גם ממקומות אחרים בארץ או עסקים ייחודיים, שתמצאו רק כאן.

7 צפייה בגלריה פיצה ביי צ'אקרה. נסו גם את הפיצות המפתיעות והנועזות ( צילום: צביקה בורג )

פיצה ביי צ'אקרה היא שלוחה שובבה של מסעדת "צ'אקרה" המוערכת מירושלים והפיצרייה שלה בעיר הבירה. הסניף במודיעין מעוצב למופת, במין שילוב של טרנדיות הייטקית לצד חמימות ביתית איטלקית, המתבססת על תאורה נכונה וטאבון ענקי המפיץ ניחוחות של אפייה.הצוות צעיר, מקצועי ושירותי, הפיצות הלוהטות יוצאות מהטאבון ומגיעות בזריזות לשולחנות והאלכוהול המלווה (בירה, קוקטיילים ויין) נמכר במחירים נוחים. יש תפריט מסודר, אבל החלק העיקרי תלוי על שלט גדול ומואר מאחורי הדלפק: רשימת הפיצות והמטעמים המובילים.

מיקום: רחוב הרכבת 2 פינת דם המכבים. פתוח: ראשון-שישי, מ־17:00 עד חצות. בשבת מ־12:00 עד חצות. טל': 077-9800427. פייסבוק: pizzabychakra

בית הכרם הוא בר־מסעדה טרנדי וחדש יחסית, הממוקם בקרבת מרכז העסקים והקניות "ישפרו סנטר". המטבח מוגדר כ"ים־תיכוני קליל", התפריט מתמקצע בתחומי הקוקטיילים (56-46 שקל) והיין (46-36 שקל לכוס, מ־136 שקל לבקבוק יין לבן, מ־140 שקל לבקבוק יין אדום) ובדרך כלל יש די־ג'יי והשמחה רבה. זהו מקום נהדר לבלות בו ערב בשלהי הקיץ ואפילו כעת, בסתיו הצונן, כשעדיין אפשר לשבת בחוץ, באוויר הפתוח.

7 צפייה בגלריה מודיעין, בית הכרם. בר טרנדי, אוכל ודי־ג'יי ( צילום: צביקה בורג )

מיקום: שדרת המלאכות 21. פתוח: שני-שישי, מ־18:00 עד אחר חצות, שבת מ־12:00 עד חצות. טל': 077-3034074.

אוסליבן הוא פאב אירי גדול ורב־מפלסי, שמתהדר בכשרות ומשלב אופציה של בירה, בילוי ומוזיקה, שאפשרית גם לשומרי מסורת. עיצוב המקום עשיר בריהוט ובאלמנטים עשויים עץ, כראוי וכאופייני לפאבים בסגנון אירי, יש שלל פינות פרטיות לישיבה שקטה יותר, מסך ענקי לצפייה בשידורי ספורט ודי־ג'יי בכל יום שלישי. בואו לדרינק אחרון כאן, אחרי סיבוב המסעדות, רצוי של בירה גינס (33 שקל לשליש), ורק אל תפספסו את הרכבת האחרונה.

7 צפייה בגלריה אוסליבן. פאב אירי אבל כשר ( צילום: צביקה בורג )

מיקום: שדרות המלאכות 121. פתוח: ראשון-חמישי, מ־18:00 עד אחרון האורחים, מוצאי שבת מ־20:30 עד לקוח אחרון. טל': 08-9702119.

6. כי יש לא מעט אטרקציות תיירות גם בקרבת העיר.