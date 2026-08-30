תבשיל מוח מרוקאי

דולב כהן, יוצרת תוכן | אינסטגרם: dolevcohen_, טיקטוק: Dolev cohen איפה את בחג? מתארחת אצל המשפחה שלי. המנה המנצחת שלי: תבשיל מוח. אני תמיד מביאה את התבשיל הזה, גם כשאני מתארחת. הוא חלק מהמסורת המשפחתית שלנו, אין חג בלי הסיר הזה וכולם מחכים לו ואוהבים שאני מכינה אותו. זה מתכון שעבר מסבתא שלי לאמא שלי, שלימדה אותי להכין אותו. הוא תמיד מזכיר לי, עם הצבע האדום שלו, את בית סבתא, את הטעמים והריחות. כשהיינו מגיעים אליה לחג, היינו מתגנבים למטבח, פותחים את הסיר וחוטפים כמה ביסים עוד לפני שהארוחה התחילה.
טיפים: הכי חשוב: לקנות מוח מוכשר. הוא מגיע נקי יותר וזה מקצר משמעותית את העבודה. בבית אני שוטפת אותו היטב, מרתיחה, ואז מנקה בעדינות את הקרומים והחוטים שנשארו. ברגע שמקפידים על קנייה נכונה, כל ההכנה הרבה יותר נוחה ופשוטה. הרוטב מתאים גם לדג מרוקאי ולקציצות דגים, כך שאפשר להכין אותו כבסיס ולהכין ממנו תבשילים שונים. אפשר ואפילו רצוי להכין את התבשיל יום לפני או לילה לפני הארוחה, כשהתבשיל יושב וסופג את הטעמים, הוא נעשה יותר טעים.
ההכנה
- מביאים לרתיחה סיר מלא במים. מוסיפים את הכורכום. מוסיפים את המוח ומבשלים כ־10 דקות, עד התייצבות. מעבירים לקערה עם מים קרים. מנקים משאריות קרום ופורסים לפרוסות קטנות.
- מחממים סוטאז' עם מעט שמן. מוסיפים את כל סוגי הפלפלים ואת השום ומערבבים. מוסיפים את הפפריקה, הכמון, המלח ומרק העוף ומכסים במים רותחים, סוגרים את הסיר ומביאים לרתיחה.
- מסדרים בסיר את פרוסות המוח, סוגרים אותו ומבשלים כ־10 דקות.
- מוסיפים את הכוסברה, סוגרים שוב את הסיר ומבשלים עוד כ־30 דקות, עד שהרוטב מצטמצם ומסמיך.