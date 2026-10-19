מגש צבעוני ומשמח שגורם לכולם ללקק את האצבעות. הנה כמה טיפים מועילים:
- אפשר להכין את המנה יום מראש ולחמם בתנור לפני ההגשה.
- אם בעגבניות אין מספיק נוזלים, אפשר לקצוץ את תכולתן ולהוסיף מעט מים לפני השילוב במלית האורז.
- את האורז אפשר לבשל גם במיקרוגל: שמים את האורז והמים בכלי מתאים, מכסים ומבשלים 5 דקות. מערבבים ומבשלים 5 דקות נוספות, עד שהמים מתאדים.
ההכנה
1. חותכים ומניחים בצד את חלקן העליון של העגבניות. מרוקנים את תכולתן לקערה.
2. קוצצים דק את הבצל ואת השום. מטגנים אותם עם מעט שמן זית במחבת.
3. בינתיים, שמים בסיר קטן את האורז עם כוס המים הרותחים, מכסים במכסה ומבשלים על אש קטנה עד שהמים מתאדים, כך שהאורז יבושל למחצה.
4. מעבירים את האורז לקערה נפרדת. מוסיפים 3 כפות שמן זית, את מיץ הלימון, התבלינים, הפטרוזיליה והכוסברה, ואת הבצל והשום המטוגנים ומערבבים היטב. מוסיפים את הסילאן ו־1/2 כוס מתכולת העגבניות ששמרנו בצד (ביתרה אין צורך). מערבבים שוב.
5. ממלאים את העגבניות במלית, כך שתגיע עד ל־1/2 ס"מ מהקצה העליון. סוגרים את העגבניות בחלק שהסרנו. מניחים אותן בתבנית מרופדת בנייר אפייה.
6. הרוטב: יוצקים לקערה את מיץ הלימון, 3 כפות שמן זית, מוסיפים מלח ואת המים ומערבבים. יוצקים על העגבניות.
7. מכסים את התבנית בנייר אפיה ועליו נייר כסף. מעבירים לתנור שחומם מראש ל־180 מעלות במצב טורבו.
8. אופים במשך שעה, מסירים את ניירות הכסף והאפייה ואופים כרבע שעה נוספת, עד שהעגבניות נחרכות קצת.
רוני כהן היא בלוגרית אוכל. אינסטגרם: ronis_recipes
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