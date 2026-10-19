מגש צבעוני ומשמח שגורם לכולם ללקק את האצבעות. הנה כמה טיפים מועילים:

מגש צבעוני ומשמח שגורם לכולם ללקק את האצבעות. הנה כמה טיפים מועילים:

מגש צבעוני ומשמח שגורם לכולם ללקק את האצבעות. הנה כמה טיפים מועילים:

את האורז אפשר לבשל גם במיקרוגל: שמים את האורז והמים בכלי מתאים, מכסים ומבשלים 5 דקות. מערבבים ומבשלים 5 דקות נוספות, עד שהמים מתאדים.

את האורז אפשר לבשל גם במיקרוגל: שמים את האורז והמים בכלי מתאים, מכסים ומבשלים 5 דקות. מערבבים ומבשלים 5 דקות נוספות, עד שהמים מתאדים.

את האורז אפשר לבשל גם במיקרוגל: שמים את האורז והמים בכלי מתאים, מכסים ומבשלים 5 דקות. מערבבים ומבשלים 5 דקות נוספות, עד שהמים מתאדים.

אם בעגבניות אין מספיק נוזלים, אפשר לקצוץ את תכולתן ולהוסיף מעט מים לפני השילוב במלית האורז.

אם בעגבניות אין מספיק נוזלים, אפשר לקצוץ את תכולתן ולהוסיף מעט מים לפני השילוב במלית האורז.

אם בעגבניות אין מספיק נוזלים, אפשר לקצוץ את תכולתן ולהוסיף מעט מים לפני השילוב במלית האורז.

אפשר להכין את המנה יום מראש ולחמם בתנור לפני ההגשה.

אפשר להכין את המנה יום מראש ולחמם בתנור לפני ההגשה.

אפשר להכין את המנה יום מראש ולחמם בתנור לפני ההגשה.

1. חותכים ומניחים בצד את חלקן העליון של העגבניות. מרוקנים את תכולתן לקערה.

1. חותכים ומניחים בצד את חלקן העליון של העגבניות. מרוקנים את תכולתן לקערה.

1. חותכים ומניחים בצד את חלקן העליון של העגבניות. מרוקנים את תכולתן לקערה.

2. קוצצים דק את הבצל ואת השום. מטגנים אותם עם מעט שמן זית במחבת.

2. קוצצים דק את הבצל ואת השום. מטגנים אותם עם מעט שמן זית במחבת.

2. קוצצים דק את הבצל ואת השום. מטגנים אותם עם מעט שמן זית במחבת.

3. בינתיים, שמים בסיר קטן את האורז עם כוס המים הרותחים, מכסים במכסה ומבשלים על אש קטנה עד שהמים מתאדים, כך שהאורז יבושל למחצה.

3. בינתיים, שמים בסיר קטן את האורז עם כוס המים הרותחים, מכסים במכסה ומבשלים על אש קטנה עד שהמים מתאדים, כך שהאורז יבושל למחצה.

3. בינתיים, שמים בסיר קטן את האורז עם כוס המים הרותחים, מכסים במכסה ומבשלים על אש קטנה עד שהמים מתאדים, כך שהאורז יבושל למחצה.