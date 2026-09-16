עוגת סולת עם תמרים ותפוחים
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
15
עוגת סולת עם תמרים ותפוחים
(צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
16
סועדים
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1/2 כוס (120 מ"ל) תה חם
1/2 כפית קינמון טחון
1/4 כפית הל טחון
1 כפית אבקת סודה לשתייה
250 גרם תמרים מגולענים (כ־13 יחידות, משקל נטו, אחרי גלעון) או תמרים בוואקום
3 ביצים, גודל L
1/2 כוס (120 מ"ל) שמן
1 כפית תמצית וניל
1/2 כוס (100 גרם) סולת
1 כוס (140 גרם) קמח
1 כפית אבקת אפייה
קורט מלח
2 תפוחי עץ, מכל זן
2 כפות מיץ לימון
אפשרות להגשה: אבקת סוכר או סילאן
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 26-24 ס"מ.
2. יוצקים את התה החם לקערה, מוסיפים את הקינמון, ההל ואבקת הסודה ומערבבים. מוסיפים את התמרים ומשרים כ־10 דקות.
3. מעבירים את תכולת הקערה לבלנדר או למעבד מזון וטוחנים למחית חלקה. עוצרים. מוסיפים (אפשר גם להמשיך בערבוב ידני, בקערה) את הביצים, השמן והווניל ומעבדים או טורפים היטב.
4. מערבבים בקערה נפרדת את הסולת, הקמח, אבקת האפייה והמלח. מוסיפים לעיסת התמרים ומעבדים או מערבבים למרקם אחיד.
5. קולפים את התפוחים וחותכים אותם לקוביות קטנות. יוצקים עליהם את מיץ הלימון ומערבבים. מוסיפים לעיסה ומערבבים ידנית לפיזור אחיד. יוצקים לתבנית ומיישרים.
6. אופים 40-35 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא נקי. מוציאים ומניחים לצינון קל.
7. אם רוצים, בוזקים אבקת סוכר או מברישים בסילאן. מגישים.
  • איך שומרים? עד 5 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.