ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 26-24 ס"מ.
2. יוצקים את התה החם לקערה, מוסיפים את הקינמון, ההל ואבקת הסודה ומערבבים. מוסיפים את התמרים ומשרים כ־10 דקות.
3. מעבירים את תכולת הקערה לבלנדר או למעבד מזון וטוחנים למחית חלקה. עוצרים. מוסיפים (אפשר גם להמשיך בערבוב ידני, בקערה) את הביצים, השמן והווניל ומעבדים או טורפים היטב.
4. מערבבים בקערה נפרדת את הסולת, הקמח, אבקת האפייה והמלח. מוסיפים לעיסת התמרים ומעבדים או מערבבים למרקם אחיד.
5. קולפים את התפוחים וחותכים אותם לקוביות קטנות. יוצקים עליהם את מיץ הלימון ומערבבים. מוסיפים לעיסה ומערבבים ידנית לפיזור אחיד. יוצקים לתבנית ומיישרים.
6. אופים 40-35 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא נקי. מוציאים ומניחים לצינון קל.
7. אם רוצים, בוזקים אבקת סוכר או מברישים בסילאן. מגישים.
- איך שומרים? עד 5 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.