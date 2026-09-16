250 גרם תמרים מגולענים (כ־13 יחידות, משקל נטו, אחרי גלעון) או תמרים בוואקום

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 26-24 ס"מ.

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 26-24 ס"מ.

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית בקוטר 26-24 ס"מ.

2. יוצקים את התה החם לקערה, מוסיפים את הקינמון, ההל ואבקת הסודה ומערבבים. מוסיפים את התמרים ומשרים כ־10 דקות.

2. יוצקים את התה החם לקערה, מוסיפים את הקינמון, ההל ואבקת הסודה ומערבבים. מוסיפים את התמרים ומשרים כ־10 דקות.

2. יוצקים את התה החם לקערה, מוסיפים את הקינמון, ההל ואבקת הסודה ומערבבים. מוסיפים את התמרים ומשרים כ־10 דקות.