רגע אחרי שהודיעה לעולם שהיא סוגרת את המשרד שלה, הגיעה אירינה שלמור, אחת מחלוצות ענף יחסי הציבור בארץ, לבית הספר לבישול "דנון". הצורך לעמוד במטבח אף פעם לא היה הקטע שלה, בעיקר כי הקריירה הייתה תובענית מדי. כעת, כשהחליטה להמציא את עצמה מחדש, היא התייצבה בשיעור עם תלמידים שחלקם יכולים להיות הילדים שלה. וכמה שהיא התרגשה.

"לפני חמש שנים הייתי בלוויה של אמא של חברה הונגרייה", היא נזכרת. "כל אחד מהנכדים קרא משהו על הבישולים של סבתא. לחשתי לרמי בעלי, 'ראבק, בלוויה שלי אף אחד לא יספר על האוכל שהכנתי'. זה ליווה אותי, שאין לי מורשת קולינרית".

לא בישלת אף פעם? "היה אוכל, אבל לא מהסוג שמשאיר רושם. לפעמים אני ולפעמים העוזרות, אבל אף פעם לא הזמנתי אורחים ובישלתי עבורם כי לא הרגשתי בטוחה בתחום. אם אני לא הכי טובה, אני לא עושה".

מה הדבר הראשון שהכנת כשסיימת את קורס הבישול? "רטטוי. יצא טעים".

מאוהבת בפינלנד

באוגוסט האחרון החליטה שלמור שהיא רוצה לעשות שינוי, רגע לפני שיהיה מאוחר מדי. כאמור, היא סגרה את משרד יחסי הציבור, שממילא הצטמצם בעקבות הקורונה, ורכשה כרטיס טיסה לפינלנד, ארץ הולדתה. המטרה: לבלות שלושה שבועות בקיץ עם אמא שלה, פופי בת ה־90, אישה צלולה וחדה, שגם היא הייתה בעבר אשת עסקים כבעלת בוטיקים לאופנה בפינלנד.

"בשנים האחרונות נהייתי יותר פינית ממה שהייתי בצעירותי", מודה שלמור. "אני מאוהבת בארץ הזאת. כשאני מגיעה לבקר את אמא שלי, לוקח לנו זמן להתחבר מחדש ואז אנחנו כבר נפרדות. זה קשה. את יחסי האהבה שלנו צריך כל פעם להטעין מחדש".

בדירתה התל אביבית, המשתרעת על קומה שלמה בבניין לשימור שהיה בעבר בית השגרירות הקוריאנית, היא מגישה לנו תה צמחים פיני ומסדרת פרחים באגרטל זכוכית ענק. את הדירה רכשה לפני עשור עם בעלה רמי שלמור, פרסומאי לשעבר ופילנתרופ בהווה, רגע אחרי שרמי ושותפיו סגרו ב־2016 את המשרד שלהם, שלמור־אבנון־עמיחי, אחד ממשרדי הפרסום הגדולים שהיו כאן. "לא רציתי לעבור מרמת השרון לתל אביב", היא אומרת. "היה לי בית עם בריכה וכמה מפלסים והייתי מאוהבת בכל אריח. אמרתי לרמי, 'אני באה לתל אביב רק כשהכול מוכן והקומקום במטבח שורק', אבל בדיעבד השינוי נתן בוסט לחיי".

2 צפייה בגלריה אירנה שלמור עם בן הזוג, רמי שלמור. "הוא אחת הבחירות הטובות שעשיתי בחיי" ( צילום: ערן גולדין )

עד לפני שש שנים היא הייתה בשיא העשייה ולא עלה על דעתה להוריד הילוך בקריירה. המשרד שהקימה ב־1980 היה כל עולמה והגדיר אותה. בשיא היא העסיקה 30 עובדים שטיפלו בלקוחות המובילים במשק. רשימה חלקית: תנובה, מקדונלד׳ס, קוקה קולה, סופר־פארם, ביתילי, דיפלומט, ה.שטרן ורונית רפאל, "ששלחה לי פרחים עד שהסכמתי לקבל אותה, ויחד חוללנו שינוי בתחום".

"ההחלטה על סגירת המשרד הייתה תהליך שלקח שנים", היא מודה. "שאלתי את עצמי כל הזמן שאלות – האם עדיין כיף לי? האם אני עדיין נהנית וזה מעניין אותי?".

לצד הקריירה גידלה עם רמי שלושה ילדים: גלעד (43), עיתונאי חדשות 12, גרוש מאדוה דדון ואב לבתם המשותפת; ירדן (41), עובדת בחברה ביטחונית, נשואה ואם לילד; ויואב (36), יזם ואיש עסקים שגם יוצר מוזיקה ומתקלט באירועים בארץ ובעולם.

הקריירה הייתה הכי חשובה

למרות ההצלחה הגדולה שידעה, מעטים מכירים את סיפור החיים המורכב שלה. אירינה לבית שיינמן נולדה בפינלנד, בכורה מבין שניים לזוג הורים צעירים שנישאו בגיל 18 בלחץ סבה, שרצה חתן יהודי. אביה, הארי שיינמן, היה מוזיקאי ונגן ג'אז. אמה פופי (ביילה), שילדה בהפרש של 11 חודשים את אחיה של אירינה, נסעה בתחילת שנות ה־60 לטיול בישראל, התאהבה, והחליטה לעלות ארצה עם בעלה ושני ילדיה הקטנים. "הוריי חשבו שמשנה מקום, משנה מזל לזוגיות שלהם, אבל גם כי בפינלנד קרו דברים שלא מצאו חן בעיניהם", היא אומרת.

"בהדסים היו לי שנים קשות ונפלאות ולמדתי להילחם על המשבצת שלי בתוך כל הרוע של הילדים. אלה היו שנים מכוננות, בין היתר כי התאמנתי בנבחרת ההתעמלות של אגנס קלטי"

אירינה עלתה לכיתה א' בישראל בלי לדבר עברית. הוריה התיישבו בדירה קטנה מול בית האמנים ברחוב אלחריזי בתל אביב, ואביה, מראשוני נגני הג'אז בארץ, ניגן בערבים. אבל כשנה אחרי שעלו ארצה, הוריה התגרשו והמשפחה התפרקה. "הנישואים לא היו הכי מוצלחים למרות שהייתה ביניהם אהבה", היא אומרת. "כשאבא עזב, אני זוכרת אותי ואת אחי עומדים על המרפסת ומנפנפים לו לשלום לפני שעלה על טיסה להולנד, שם התגורר כמה שנים".

באמצע בית הספר היסודי עברה שלמור להתחנך בפנימיית הדסים. אחיה נותר בבית. ״לאמא שלי היה קשה מאוד. היא הייתה לבד פה, בעל כבר לא היה. היא חשבה שפנימייה תהיה פתרון לאיזו תקופה, ואני התנדבתי ללכת. בהדסים היו לי שנים קשות ונפלאות ולמדתי להילחם על המשבצת שלי בתוך כל הרוע של הילדים. אלה היו שנים מכוננות, בין היתר כי התאמנתי בנבחרת ההתעמלות של אגנס קלטי. בתקופה ההיא מי שהגיעו לפנימייה היו ילדים של דיפלומטים או של הורים גרושים. מי שאני ומה שהפכתי להיות קשורים למקום הזה".

איזה קשר היה לך עם ההורים? "בכל סוף שבוע שני חזרתי הביתה לאמא, ובכל מוצאי שבת היו לי כאבי בטן מהמועקה הזו של הפרידה. מאז אני לא יכולה לסבול פרידות מכל סוג שהוא.

"כשהייתי בת 17 אמא שלי חזרה סופית לפינלנד, התחתנה עם סגן ראש העיר של קוטקה ומאז היא שם. אחי ואני נשארנו לגור לבד בדירה, אבל בזמן אמת זה לא היה אירוע מטלטל, רק בדיעבד. עם אבא היה קשר, הוא היה מגיע לביקורים ומביא תמיד מלא מתנות. בהמשך הוא חזר לארץ, התחתן וגר כל השנים בחיפה.

"בדיעבד, המחשבה שאחד הילדים שלי היה חי לבד בבית בגיל 17, לא נתפסת בעיניי. את כל הילדוּת שלי התחלתי לעבד רק בגיל 50. אמא אהבה אותנו אבל לא הקריבה את חייה עבורנו. זה לא חטא. גם לי היו שנים שהקריירה הייתה הכי חשובה".

היו לך שיחות איתה על מה שעברתם? כן. הבנתי שהיה לה קשה בארץ, המנטליות הישראלית, החום. היא עשתה את הכי טוב שהיא יכלה".

החלום נגנז

דווקא אחרי סיום הלימודים בהדסים, כששני הוריה גרים רחוק, דברים טובים החלו לקרות. היא התגייסה ללהקה צבאית של חיל הים ובסוף השירות יצאה עם להקה מקרב בוגרי להקות צבאיות בניהול שאול ביבר למסע הופעות בקהילות יהודיות, שהגיע עד לבית האופרה של סידני.

ימי הלהקה הצבאית היו ריפוי עבורך? "לא היינו להקה מפורסמת. נדדנו בדרכים והיו לנו לא מעט התמודדויות שאף אחד לא הכין אותנו אליהן. התחלתי לנהל את עצמי כדי לשמור על עצמי ולא היה משהו שעשיתי שהצטערתי עליו. אמרתי לעצמי, 'אל תתקרבי לאזורי סיכון אם את לא רוצה להיות בהם'".

"התקבלתי ללהקת סקסטה. ערב אחד אמר לי מנהל הלהקה, 'אי אפשר שגם תהיי בלהקה, גם תלמדי בלילות באוניברסיטה וגם תפיקי ג'ינגלים. אני צריך פה את כל כולך"

אחרי הצבא חזרה לגור במשך שנה עם אמה בפינלנד ושבה לארץ. "בזכות השנה ההיא אני מדברת פינית כל כך טוב, אבל אני לגמרי ישראלית". בשובה נרשמה לקורס פרסום ויחסי ציבור באוניברסיטת תל אביב ובו־זמנית החלה להפיק ג'ינגלים ולשיר בהם. "מרים עציוני ז"ל אהבה אותי מאוד כשהייתי בלהקה הצבאית. כשהשתחררתי היא רצתה שאבוא להיבחן למופע יחיד עם גדי יגיל שהיה אז כוכב ענק. נבחנתי ולא התקבלתי, בהמשך היא המליצה עליי כשהוקמה להקת סקסטה, והתקבלתי".

כלומר, בכלל לא תכננת להיות אשת יחסי ציבור? "יום אחד פנה אליי בעל מסעדה וביקש שאעשה לו יחסי ציבור. אחריו קובי אשרת וסולו יורמן ביקשו שאייחצן אמנים שהם ייצגו כמו גלי עטרי ואריק סיני. החיים פשוט לקחו אותי, והייתי מוכשרת מספיק לתפוס את ההזדמנויות".

ומה עם להקת סקסטה? "החזרות התחילו במקביל ללימודים. ערב אחד אמר לי מנהל הלהקה, 'אי אפשר שגם תהיי בלהקה, גם תלמדי בלילות באוניברסיטה וגם תפיקי ג'ינגלים. אני צריך פה את כל כולך. הלהקה זה דבר רציני'. ממילא הרגשתי שאני פחות טובה ומצאתי את עצמי מחוץ ללהקה. הייתי עצובה, נגמר לי החלום. באותו ערב הגעתי לאולפן ובכיתי לקובי אשרת. הוא אמר: 'את עוד לא יודעת, אבל זה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים'. הוא צדק".

"לרמי ולי יש אהבה עמוקה וסימביוזה מוחלטת. הוא הדלק ואני המנוע. שנינו סלף־מייד, הפקנו את החיים יחד, היינו שתי יחידות כלכליות"

את רמי בעלה פגשה כשהגיעה למשרד שלו לבקש עבודה. זה קרה בערך לפני 40 שנה (היא לא מוכנה להסגיר את גילה). כבר שנים בכל ערב הם יוצאים יחד להצגה, לסרט או למופע, לפעמים גם בבוקר. "רמי הוא אחת הבחירות הטובות שעשיתי בחיי", היא מודה. "יש בינינו אהבה עמוקה וסימביוזה מוחלטת. הוא הדלק ואני המנוע. שנינו סלף־מייד, הפקנו את החיים יחד, היינו שתי יחידות כלכליות. הוא בא ממשפחה קטנה וצנועה מירושלים של עובדי מדינה ואני עם הרקע המשפחתי שלי. בשבילי גירושים אף פעם לא היו אופציה בגלל העבר המשפחתי שלי וגם מתוך ההבנה שיותר טוב מזה כנראה לא מגיע לי" (צוחקת).

כעסים ועלבונות

עם לקוחותיה הגדולים של אירינה נמנתה רשת מקדונלד'ס, ואת החדרת המותג לישראל היא זוכרת כשיא הקריירה. "הכרתי את עמרי פדן כשהוא היה מנכ"ל כיתן, ועבדנו יחד בקטן", היא משחזרת. ״כשהוא קיבל את הזיכיון לרשת הוא אמר לי, 'אני רוצה שתתחילי לעבוד עכשיו ללא שכר עד הפתיחה בעוד שנה'. בהתחלה זה נראה לי לא לגיטימי, אבל הוא הביא אחריו המון לקוחות".

אז למה, בעצם, סגרת את המשרד? "תמיד עבדתי כפועלת קשת יום, לא בחלתי בעבודה, לא לקחתי חופשת לידה אחרי הלידות של ירדן ויואב ולא עשיתי טיולים מסביב לעולם. רק בקורונה, כשישבתי לראשונה עם המספרים, הבנתי שהגיע הזמן לצמצם. שנה קודם פרשה דניאלה לאור, שהייתה עובדת ונהפכה לשותפה. בקורונה המדינה השתתקה לכמה חודשים, ואצלי בעסק נפל דבר כי נשים (הסמנכ"ליות יפעת סוכליצקי ואורית ארד. אמ״ר) שעבדו איתי שנים הלכו לדרכן. כעסתי ונעלבתי. זה גם הגיע בתקופה מאתגרת לעסק. במלחמה האחרונה הבנתי שהגיע הזמן לסגור".

איך סוגרים עסק של 46 שנה? "זה היה תהליך הדרגתי: שנים ישבנו בחצי קומה במשרד שעלה 40 אלף שקל בחודש. בקורונה עברנו למשרד קטן יותר, ובמלחמה עברתי הביתה. יש לי יחידת דיור בצד השני של המעלית, וזו הייתה האבולוציה של המיצוי".

זה היה מפחיד? "זה היה קשה, אבל לא מפחיד, כי אני לא מתכוונת לשבת בבית ולסרוג. עכשיו אני חוזרת שנים אחורה לאותה התרגשות של מה יקרה לי ואיזה דלתות חדשות ייפתחו. אני יושבת בוועד המנהל של בית ספר רימון, אני יו"רית ועד המנהלים של ניסן נתיב, ויש לי פינה פוליטית באינסטגרם שאני עושה עם חברתי נחמה רונן".





את חוששת מהרגע שהטלפון יפסיק לצלצל?

"לא, כי אני אתקשר לאנשים בעצמי".

ועכשיו את רוצה להיות משפיענית. "אני אהיה משפיענית רשת דעתנית, לא משפיענית של קוד קופון. בחשבון האינסטגרם שלי אני מכוונת לנשים בנות 50 פלוס פלוס. אנחנו בגיל מדהים. יש לנו גם את הבינה, גם את היכולות וגם את חופש הבחירה. אני לא מטיפה לנהנתנות, אני אומרת לאנשים, 'תעשו, תעבדו, תשקיעו, תתרמו, תעשו ספורט'".

על מה את מתחרטת? "יש לי היסטוריה של פרידות לא טובות מעובדים שלי וגם מלקוחות. לא ידעתי להיפרד, חוץ ממקרה אחד של לקוח לא הצלחתי להישאר בחברויות. הבנתי שלקוחות צריכים לעשות שינויים, ואני בסך הכול ספקית, וספקים צריכים להחליף, ועדיין היה לי קשה".

ואולי בכל זאת היא למדה משהו על פרידה יפה. יומיים לפני החתונה של אדוה דדון וידין גלמן פרסמה אירינה פוסט שבו בירכה אותה לעיני כול. "זה לגמרי מצופה כשיש לך כלה לשעבר שהיחסים איתה בסדר והיא שומרת לך על אחד הדברים הכי יקרים, הנכדה שלי, אבל לא עשיתי את זה בשביל לקבל עוד עוקבים".