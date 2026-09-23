לקישוט: בצל ירוק חתוך לטבעות, עלי מיקרו או כל תוספת אחרת, לפי הטעם

שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.

שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.

1. הכנת הקרפים: שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.