טיפ: שימו לב, לעוגה זו הפחיתו כף מהסוכר בקרפים, כדי שלא יתקבלו מתוקים מדי.
ההכנה
1. הכנת הקרפים: שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.
2. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק, ואם צריך, משמנים אותה קלות (מומלץ בחמאה, אפשר בשמן). יוצקים מצקת מהבלילה ומטים את המחבת כך שהבלילה תתפשט באופן אחיד לשכבה דקה. מטגנים על להבה בינונית־נמוכה כדקה, עד שהקרפ מזהיב בקצוות. הופכים בעדינות ומטגנים עוד כמה שניות בלבד. מוציאים את הקרפ לצלחת וממשיכים להכין כך את יתרת הבלילה.
3. המלית: שמים בקערת מעבד המזון את הזיתים, העגבניות ושמן הזית ומעבדים בפולסים קצרים לתערובת קצוצה. מוסיפים את שני סוגי הגבינה ומעבדים במהירות נמוכה לקבלת קרם. מעבירים אותו לקערה.
4. הרכבת העוגה: מורחים על כל קרפ ככף מהמלית. מגלגלים את הקרפים לסיגרים. חותכים את הקצוות כדי שיהיו ישרים (מוודאים כמובן שכולם באותו אורך), וחוצים לשניים.
5. מורחים שכבה דקה מהמלית על צלחת ההגשה, כדי "להדביק" את הקרפים. מעמידים אותם זה לצד זה, בצפיפות, במעגלים. קושרים את הקרפים בשרוך או בסרט מתאימים, לייצוב. מאחסנים במקרר שעה לפחות, להתייצבות.
6. מפזרים בצל ירוק או תוספת אחרת. מגישים.
- איך שומרים? עד יום (אפשר יומיים, הקרפים נוטים להתייבש), במקרר.