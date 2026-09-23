טיפ: שימו לב, לעוגה זו הפחיתו כף מהסוכר בקרפים, כדי שלא יתקבלו מתוקים מדי.
שרלוט קרפים מלוחה
כשר
חלבי
זמן הכנה
50 דקות
זמן כולל
120 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
13
שרלוט קרפים מלוחה
(צילום וסגנון: מילי אליהו)
מצרכים
6
סועדים
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לקרפ:
1/2 3 כוסות (500 גרם) קמח
2 כפות סוכר
קורט מלח
4 ביצים, גודל L
3/4 כוס + 1 כף (200 מ"ל) מים
1/2 2 כוסות (600 מ"ל) חלב
80 גרם חמאה, מומסת
למלית:
כ־10 זיתים, מכל זן, מגולענים
14-10 עגבניות לחות או מיובשות
1 כף שמן זית
1 מכל (250 גרם) גבינת פטה או גבינה בולגרית
כ־500 גרם גבינת שמנת 5% שומן ומעלה, אפשר גם בטעמים
לקישוט: בצל ירוק חתוך לטבעות, עלי מיקרו או כל תוספת אחרת, לפי הטעם
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ההכנה
1. הכנת הקרפים: שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.
2. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק, ואם צריך, משמנים אותה קלות (מומלץ בחמאה, אפשר בשמן). יוצקים מצקת מהבלילה ומטים את המחבת כך שהבלילה תתפשט באופן אחיד לשכבה דקה. מטגנים על להבה בינונית־נמוכה כדקה, עד שהקרפ מזהיב בקצוות. הופכים בעדינות ומטגנים עוד כמה שניות בלבד. מוציאים את הקרפ לצלחת וממשיכים להכין כך את יתרת הבלילה.
3. המלית: שמים בקערת מעבד המזון את הזיתים, העגבניות ושמן הזית ומעבדים בפולסים קצרים לתערובת קצוצה. מוסיפים את שני סוגי הגבינה ומעבדים במהירות נמוכה לקבלת קרם. מעבירים אותו לקערה.
4. הרכבת העוגה: מורחים על כל קרפ ככף מהמלית. מגלגלים את הקרפים לסיגרים. חותכים את הקצוות כדי שיהיו ישרים (מוודאים כמובן שכולם באותו אורך), וחוצים לשניים.
5. מורחים שכבה דקה מהמלית על צלחת ההגשה, כדי "להדביק" את הקרפים. מעמידים אותם זה לצד זה, בצפיפות, במעגלים. קושרים את הקרפים בשרוך או בסרט מתאימים, לייצוב. מאחסנים במקרר שעה לפחות, להתייצבות.
6. מפזרים בצל ירוק או תוספת אחרת. מגישים.
  • איך שומרים? עד יום (אפשר יומיים, הקרפים נוטים להתייבש), במקרר.