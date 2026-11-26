כשגוללים את עמוד האינסטגרם של המשפיענית והדוגמנית סינדי צ'אדי, מוצאים תמונות שלה בחולצות בטן, במחשופים ובבגדי ים. אלא שלפני ארבע שנים היא החליטה לעשות שינוי קטן, אבל משמעותי מבחינתה: פעם בשבוע, מכניסת השבת ועד צאתה, היא מחליפה את הבגדים שהיא רגילה ללבוש בחצאיות ובשמלות צנועות. מאז היא מקפידה על ההחלטה, גם כשהיא נמצאת בחופשה בחו"ל או במסגרת עבודתה כדוגמנית.

"לא משנה איפה אני בעולם, אם אני בסן טרופה או באיטליה, אני לא מוותרת על זה", אומרת צ'אדי (28). "נכון שבשאר הימים אני לא מתלבשת ככה, אבל החיים הם לא שחור או לבן. אבא שלי בשמיים מכיר אותי, הוא יודע את האתגרים ואת הרצונות שלי. בסוף, היחיד שאני נותנת לו דין וחשבון זה הקדוש ברוך הוא".

צ'אדי אינה היחידה. בשנים האחרונות הבחירה להתלבש בצניעות יום בשבוע צוברת תאוצה, בין היתר בקרב סלבס ומשפיעניות רשת. עדן פינס סיפרה כבר ב־2022 בריאיון ל"לאשה" כי היא מקפידה על כך וציינה: "מבחינתי זה כמו מישהו שצם יום בשנה, ביום כיפור". יולי ויצמן, בתה של מיכל הקטנה, פרסמה ביולי האחרון סרטון בטיקטוק שבו היא לובשת לוקים צנועים וכתבה: "חצאית יום בשבוע".

6 צפייה בגלריה סיפרה כבר ב־2022 בריאיון ל"לאשה" כי היא מקפידה על כך. עדן פינס ואושר כהן ( צילום: ענת מוסברג )

חלק מהצעירות האלה מנהלות אורח חיים חילוני, אחרות שומרות שבת או מקיימות מצוות מסוימות, אבל לכולן משותפת ההחלטה לשלב את הצניעות במלתחה שלהן, גם אם באופן חלקי. הן ממשיכות ללבוש מכנסיים, ג'ינסים ולעתים גם בגדים חשופים בשאר הזמן, אבל יום אחד בשבוע הן משנות פאזה. את השינוי הן גם מתעדות באינסטגרם ובטיקטוק, משתפות את העוקבות ולעתים מזמינות אותן להצטרף לאתגר.

עבור חלקן מדובר בצעד ראשון בתהליך התחזקות, ואחרות רואות בו דרך להביע את האמונה שלהן בלי לשנות את אורח החיים לחלוטין. אצל צ'אדי הייתה ההחלטה חלק מתהליך רוחני שכבר החל קודם. "לא באתי מבית דתי בכלל", היא מספרת. "הייתה לי חברה שחזרה בתשובה. היא קנתה לי סידור, ויום אחד קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי שאתחיל להתפלל. בסוף התפילה אומרים 'ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך', ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אמא'לה, אני לא רוצה לחזור בתשובה. היום אני צוחקת על זה, כי זה הדבר שאני הכי רוצה בעולם".

6 צפייה בגלריה החברה קנתה לה סידור. סינדי צ'אדי ( צילום: אלבום פרטי )

כבר קרוב לעשור היא שומרת שבת, ובשנה האחרונה החלה להקפיד גם על אכילה במסעדות כשרות, בארץ ובחו"ל.

מה הרעיון בלבוש צנוע יום בשבוע? "ניסיתי בעבר לעשות את זה באופן קבוע, אבל הרגשתי שזה ממש קשה לי. אני אוהבת מאוד סטייל ואוהבת מאוד להתלבש. ההחלטה לשנות את כל הארון ואת כל מה שאת רגילה אליו היא לא קלה. גם מבחינה מקצועית, אני מדגמנת הרבה בעולם, ואם אחליט להתלבש צנוע באופן גורף, אצטרך להפסיק עם זה. זה תהליך. לאט־לאט אני לוקחת על עצמי עוד קצת ועוד קצת".

מה את לובשת בשבתות? "אני לובשת שמלה שמגיעה עד אחרי הברך, עם ידיים מכוסות וחזה סגור לגמרי - צניעות מלאה. אני גם מקווה לשים כיסוי ראש בשבת אחרי שאהיה נשואה. אני מרגישה שזה עושה לי טוב לנשמה. כשאני בצניעות אני מרגישה הרבה יותר קדושה. יש איזושהי נינוחות כזאת, את מרגישה שאת עושה את הדבר הנכון. זה גם הרבה יותר אלגנטי".

אילו תגובות את מקבלת? "יש אנשים שאומרים לי שאם אני מאמינה ורוצה להיות דתייה, למה אני עושה את זה רק עד אמצע הדרך? אבל אף בן אדם בעולם לא יכול להסביר את הקשר שלנו עם בורא עולם".

באינסטגרם שלך אפשר למצוא שפע תמונות שבהן את לובשת בגדים חושפניים. איך זה משתלב עם יום הצניעות בשבוע? "מחקתי המון תמונות חושפניות שלי ודאגתי שיימחקו מכל מקום אפשרי, אבל אני עדיין לא בתשובה שלמה. אני עושה את ההשתדלות שלי, ובורא עולם יודע את זה. העוקבות שלי שותפות לתהליך החזרה בתשובה, ואני יודעת שזו דרך שאני עדיין צועדת בה".

אשרייך, צדיקה

עבור הודיה קלוגהפט (27), יוצרת תוכן מרמת גן, ההחלטה להתלבש בצניעות פעם בשבוע נולדה בעקבות ביקור בקבר של הרבי מלובביץ'. "בספטמבר האחרון טסתי מפלורידה חזרה לישראל", היא מספרת. "הייתה לנו עצירה בניו יורק למשך 12 שעות, אז ניצלתי את הזמן כדי להגיע לקבר של הרבי", היא משחזרת. "התחלתי להתפלל ואמרתי לבורא עולם, 'אם כיוונת אותי להגיע לפה, זה כנראה מסיבה מסוימת. אני אעשה משהו בשבילך ואתה תעשה משהו בשבילי. אתה יודע כמה קשה לי כל העניין של הצניעות'".

6 צפייה בגלריה "אני אעשה משהו בשבילך ואתה בשבילי". הודיה קלוגהפט ( צילום: אלבום פרטי )

באותו רגע החליטה שברגע שתחזור לישראל תקנה כמה חצאיות ושמלות ותתחיל להתלבש בצניעות לפחות פעם בשבוע. "רציתי שיהיה לי משהו בארון שהוא לא מכנסיים, שאני אוכל להגיד – וואלה, בורא עולם, זה בשבילך", היא מסבירה.

קלוגהפט, שמחלקת את זמנה בין ישראל לפלורידה, שם מתגורר בן הזוג האמריקאי שלה, גדלה בבית דתי לאומי, אבל כבר תשע שנים שהיא מתלבשת אחרת לחלוטין מבני משפחתה. "לא יצאתי בשאלה", היא מבהירה. "אני שומרת שבת, שומרת כשרות, שומרת מצוות. רק על הלבוש אני לא שומרת בכלל. זה משהו שקשה לי איתו מאז ומעולם. אני הולכת עם מכנסיים קצרים וגופיות, ואין לי חצאית בארון כבר בערך תשע שנים".

היום שבו בחרה להתלבש צנוע הוא יום שישי. "לפני שנכנסת השבת אני עוצרת הכול ומתלבשת אחרת. לא תמיד זה הכי נוח לי, אבל הבטחתי לבורא עולם שאעשה את זה ואני מקיימת את ההבטחה. אני צריכה אותו לצידי".

למה דווקא יום בשבוע? "האמת היא שקיבלתי את הרעיון הזה מהרשת. ראיתי שבעקבות המלחמה הרבה נשים עשו טרנד כזה של יום בשבוע עם חצאית, ואמרתי לעצמי שיש בזה משהו. אבל כנראה לא הייתי מוכנה לזה נפשית לפני כן. עכשיו זה הזמן שלי. מבחינתי זו התחלה. אמרתי לעצמי – הודיה, אם תעמדי בפעם בשבוע, אשרייך. אם בעתיד תרגישי שבא לך יותר, ברור שאפשר יומיים, שלושה או ארבעה. אבל זה המינימום שאני יכולה לעשות".

את החיפוש אחר פריטים צנועים תיעדה קלוגהפט בסרטון שהעלתה לרשת, ובו סיפרה לעוקבות על ההחלטה. "כתבו לי, 'אשרייך, צדיקה' ו'כל הכבוד'. גם ההורים שלי שמחו מאוד. מבחינתם זה לראות משהו שהם כבר שכחו שקיים אצלי".

יש גם תגובות חיוביות פחות? "יש אנשים שרואים אותי ואומרים, 'אה, את עם חצאית?'. אני לא אוהבת את כל העקיצות האלה. אני יודעת שהם לא מתכוונים לפגוע, פשוט מופתעים כי שנים הם לא ראו אותי ככה, אבל זה עושה לי לא נעים. אני מרגישה שאני עושה את הדבר הנכון בשביל הנשמה שלי כרגע".

מי באה לאתגר צניעות?

הטיקטוקרית טל הרוש (28) מפתח תקווה החלה להתלבש בצניעות פעם בשבוע לפני שלוש שנים. היא מגיעה ממשפחה מסורתית, והאמונה תמיד הייתה חלק מחייה, גם אם לא הקפידה על כל המצוות.

"ההחלטה התקבלה בתקופה של 7 באוקטובר", היא מספרת. "עם הזמן זה הפך להיות יותר משמעותי עבורי, בייחוד אחרי הפרידה שלי מבן זוגי, כשהתחזקתי יותר".

6 צפייה בגלריה ההחלטה התקבלה אחרי 7 באוקטובר. טל הרוש ( צילום: אור גפן )

כיום היא מקפידה להקדיש יום אחד בשבוע ללבוש צנוע, הכולל חצאית וחולצה ארוכה ("בהתחלה זה היה ימי שלישי כי זה פעמיים כי טוב, אבל עכשיו זה מכניסת השבת עד צאתה"). בשאר הימים אפשר לראות אותה בעיקר בטרנינגים, ג'ינסים רחבים וטי־שירטס. "גם ביומיום אני לא לובשת חולצות בטן או דברים חשופים מאוד", היא אומרת.

אז למה בכל זאת את מרגישה צורך ביום מיוחד של לבוש צנוע? "כי זה נותן לי ערך מוסף. אני מרגישה שאני מתקרבת ככה לבורא עולם, שזה משהו שאני עושה כדי להודות לו על כל מה שהוא עושה עבורי. וזה גם עדיף חד־משמעית מאשר לא לעשות כלום".

אז למה לא להתלבש צנוע כל הזמן? "כי קשה מאוד לעשות שינוי כזה בבום, בבת אחת. אנחנו חיים בעולם חשוף מאוד ויש גם הרבה ביקורת. פתאום אנשים רואים מישהי שלא הייתה דתייה ועכשיו היא כל הזמן עם חצאית ומתחילים לדבר. לכן אני מאמינה שצריך לעשות את הדברים בהדרגה".

הרוש משתפת את ההחלטה בטיקטוק ובאינסטגרם ואף מזמינה את העוקבות שלה להצטרף. "אני שואלת מי באה לעשות איתי את אתגר הצניעות", היא מספרת.

אילו תגובות את מקבלת? "הרוב אומרים לי, 'וואי, איזה יפה לך להיות דתייה'. אבל בטיקטוק, בגלל שאני סוג של דמות, יש אנשים שלא כל כך מאמינים שזה אותנטי. הם אומרים שאני עושה את זה בשביל צפיות".

ומה את עונה להם? "האמת היא שאני לא כל כך מסתכלת על התגובות. זה לא מעניין אותי. מה שחשוב לי זאת הסביבה הקרובה שלי, והמשפחה והחברים מאוד בעד. אני אפילו גורמת לבני המשפחה שלי להתחזק עוד יותר".

מבחינת הרוש, הלבוש הצנוע הוא רק חלק מתהליך רחב יותר של התחזקות. "התחלתי מדברים קטנים כמו נטילת ידיים, תפילות והודיה. בכל פעם לקחתי על עצמי עוד משהו, עד שזה כבר הגיע באמת מתוכי. גם הליכה לשיעורי תורה היא חלק מהתהליך".

בעתיד, את רואה את עצמך מתלבשת בצניעות באופן קבוע? "זאת בהחלט השאיפה שלי. כשאתחתן ואביא ילדים, בעזרת השם, אני רוצה להקים בית יהודי וכשר ולהיות לבושה בצניעות. אם צריך, גם עם מטפחת".

חצאית עם סריג של טומי

כששחר שימול ובעלה ניב החליטו לפתוח את "אלאור בוטיק" בקריית גת בסוף יולי האחרון, הם ביקשו לתת מענה לנשים שמחפשות בגדים צנועים אבל לא מוכנות לוותר על אופנה עכשווית ועל מותגים. "הקונספט של החנות הוא צניעות, אבל לצד יצרנים שמוכרים מהמגזר הדתי יש לנו גם מותגים שמגיעים מלונדון ומפריז וגם מותגים אמריקאיים כמו ראלף לורן, טומי הילפיגר וקלווין קליין", מספרת שימול.

6 צפייה בגלריה לא רק לדתיות. "אלאור בוטיק" ( צילום: יובל חלפון )

איך נולד הרעיון לחנות שמתמקדת בלבוש צנוע? "גיסתי חזרה בתשובה, ולפני שהתחזקה היא הייתה רגילה ללבוש בגדים איכותיים מאוד וממותגים. פתאום היא לא מצאה את עצמה מבחינת הצניעות. היא הגיעה למצב שהיא הייתה גוזרת ג'ינסים והופכת אותם לחצאיות, כי לא מצאה את הגזרות והסטייל שרצתה, ויש עוד המון נשים כמוה".

מי הקהל שמגיע אליכם? "לא רק נשים דתיות או כאלה שנמצאות בתהליך התחזקות. מגיעות גם חילוניות שמחפשות בגדים אלגנטיים ופחות חשופים. אני בעצמי חילונית אבל מאוד מחוברת לדת. גם לי קשה להתלבש צנוע, והחנות הזאת לימדה אותי שאפשר לעשות את זה בצורה יפה בלי להתפשר על הסטייל".

אז איך יוצרים לוק צנוע שנראה מעולה? "את יכולה לקחת חצאית ג'ינס ולשלב אותה עם ז'קט עור, או חצאית יפה עם סריג של טומי או ראלף לורן. אפילו טי־שירט רגילה שיש לך בארון יכולה להיראות אחרת לגמרי עם ז'קט מחויט. אנחנו ממש מרכיבים לנשים את הלוק".

אילו תגובות אתם מקבלים? "נשים נכנסות ואומרות לנו, 'איפה הייתם עד היום?'. תמיד כשאומרים 'לבוש צנוע' יש קונוטציה של משהו סגור מדי ולא בסטייל. אנחנו רוצים להראות שאפשר גם אחרת".