



ההכנה

1. מחממים את התנור ל־180 מעלות ומשמנים תבנית אינגליש קייק באורך 30 ס"מ.

2. שמים את החמאה והסוכר בקערת המערבל ומקציפים היטב כ־3 דקות, עד שנוצר קרם. מוסיפים את תמצית הווניל והביצים, בזו אחר זו, ומערבלים למרקם אחיד.

3. שמים בקערה נפרדת את הקמח, הסודה לשתייה והמלח ומערבבים. שמים בקערה שלישית את הרוויון (או היוגורט) והחלב ומערבבים.

4. מנמיכים את מהירות המערבל ומוסיפים אל הקערה, לסירוגין, בשלוש פעמים, את תכולת קערת הקמח ואת תכולת קערת הרוויון. מערבלים רק עד שמתקבלת עיסה אחידה.

5. מעבירים כ־3/4 מכמות העיסה לתבנית ומיישרים.

6. לעיסה שנותרה בקערה מוסיפים את הקקאו, 3 כפות הסוכר ואת החלב ומערבבים למרקם אחיד. יוצקים אותה בעדינות על העיסה הלבנה ובעזרת סכין או שיפוד יוצרים דוגמת שיש.

7. אופים כ־30 דקות, עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש עם מעט פירורים. מוציאים, מצננים ומגישים.