בתיה שורק, יוצרת תוכן ומפתחת מתכונים | אינסטגרם וטיקטוק: batia_sorek, בלוג: just-batia.com, פייסבוק: Bat-el Batia Perez Sorek איפה את בחג? "בבית שלי. אנחנו מארחים כ־20 איש, את המשפחה שלי ואת המשפחה של בעלי". המנה המנצחת שלי: "חלהלשבתיה" - החלה הקבועה שלי, שתמיד כולם מבקשים אותה ומחכים לה. בכל פעם היא מגיעה בצורה מיוחדת וקצת אחרת, ולראש השנה היא כמובן תהיה גם מתוקה. ה"חלהלשבתיה" זאת המנה שהכי מייצגת אותי, היא הבייבי שלי ועם השנים היא לגמרי הפכה למסורת אצלנו.
טיפים:
- אפשר להכין את הבצק לילה מראש ולהתפיח במקרר.
- אפשר גם לאפות מראש ולהקפיא את החלה מיד, בעודה חמה. חשוב לעטוף היטב.
ההכנה
1. בקערת מיקסר עם וו לישה מניחים את הקמח, השמרים והסוכר ומערבבים קלות. מתחילים לעבד במהירות בינונית. מוסיפים את המים, הביצה ולבסוף את השמן תוך כדי ערבול במהירות בינונית. כשהבצק מתגבש והומוגני מוסיפים את המלח וממשיכים לעבד (תהליך של כ־14 דקות). הבצק מוכן כאשר הוא מתגבש ומתנתק מדופנות הקערה.
2. מעבירים את הבצק לקערה רחבה, עוטפים בניילון נצמד ומתפיחים במקום חמים ולח עד שהבצק כמעט מכפיל את נפחו (כשעה). בתום ההתפחה, מורידים את האוויר בעזרת כף היד.
3. על גבי משטח מקומח, מרדדים את הבצק למלבן גדול בעובי של כ־1/2 1 ס"מ. מורחים דבש על כל הבצק ובעזרת גלגלת חותכים אותו לריבועים כמה שיותר שווים בגודלם.
4. מרפדים תבנית עגולה בנייר אפייה. מניחים במרכזה קערה קטנה עגולה, חסינת חום. מסדרים את ריבועי הבצק זה ליד זה סביב הקערה, כך שייצרו טבעת.
5. מניחים להתפחה של עוד כ־50 דקות.
6. אופים בתנור שחומם מראש ל־170 מעלות בטורבו, במשך כ־28 דקות או עד שהחלה זהובה מאוד.
7. הזיגוג: מערבבים את הדבש והמים הרותחים, מברישים בנדיבות את החלה ומפזרים את השקדים הפרוסים.