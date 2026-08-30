בתיה שורק, יוצרת תוכן ומפתחת מתכונים | אינסטגרם וטיקטוק:

batia_sorek

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פייסבוק: Bat-el Batia Perez Sorek‎‏

איפה את בחג?

"בבית שלי. אנחנו מארחים כ־20 איש, את המשפחה שלי ואת המשפחה של בעלי".

המנה המנצחת שלי: