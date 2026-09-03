ההכנה
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות. משמנים היטב תבנית תנור שטוחה.
2. מערבבים בקערה בינונית את שני סוגי הקמח ואבקת האפייה. מוסיפים את החמאה, מערבבים ומעבדים בעדינות בקצות האצבעות, ליצירת פירורים. מוסיפים את התמרים ואת הסוכר ומערבבים. מוסיפים בהדרגה את החלב ומעבדים בידיים לקבלת בצק.
3. מקמחים משטח עבודה ולשים עליו את הבצק למרקם אחיד. מרדדים אותו לעלה בעובי 2 ס"מ. בעזרת כוס או חותכן עוגיות קורצים בו עיגולים בקוטר 5 ס"מ. מעבירים לתבנית (אין צורך לאפות בתבנית מאפינס).
4. אופים 15–20 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומצננים קלות. מגישים, מומלץ לצד חמאה ודבש.