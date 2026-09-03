2. מערבבים בקערה בינונית את שני סוגי הקמח ואבקת האפייה. מוסיפים את החמאה, מערבבים ומעבדים בעדינות בקצות האצבעות, ליצירת פירורים. מוסיפים את התמרים ואת הסוכר ומערבבים. מוסיפים בהדרגה את החלב ומעבדים בידיים לקבלת בצק.