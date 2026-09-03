סקונס עם תמרים
כשר
חלבי
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
40 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
8
סקונס עם תמרים
(צילום: דני לרנר, סגנון: פסי ברניצקי)
מצרכים
6
סועדים
לוח המרת מידות
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1/4 1 כוסות (175 גרם) קמח לבן
1/4 1 כוסות (150 גרם) קמח מלא
1/2 1 שקיקים (15 גרם) אבקת אפייה
50 גרם חמאה, חתוכה לקוביות קטנות
250 גרם תמרים לחים, חתוכים לקוביות קטנות
1/4 כוס (50 גרם) סוכר
1 כוס (240 מ"ל) חלב
אפשרות להגשה: חמאה, דבש
0
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות. משמנים היטב תבנית תנור שטוחה.
2. מערבבים בקערה בינונית את שני סוגי הקמח ואבקת האפייה. מוסיפים את החמאה, מערבבים ומעבדים בעדינות בקצות האצבעות, ליצירת פירורים. מוסיפים את התמרים ואת הסוכר ומערבבים. מוסיפים בהדרגה את החלב ומעבדים בידיים לקבלת בצק.
3. מקמחים משטח עבודה ולשים עליו את הבצק למרקם אחיד. מרדדים אותו לעלה בעובי 2 ס"מ. בעזרת כוס או חותכן עוגיות קורצים בו עיגולים בקוטר 5 ס"מ. מעבירים לתבנית (אין צורך לאפות בתבנית מאפינס).
4. אופים 15–20 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומצננים קלות. מגישים, מומלץ לצד חמאה ודבש.