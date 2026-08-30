סלט קינואה אדומה חגיגי

גיל אבידור אלוני, מנחה ויוצרת תוכן קולינרי, אוכל מזין שקל להכין | אינסטגרם וטיקטוק: eatsgil איפה את בחג? אצל הדודים של בן הזוג שלי בקיבוץ. המנה המנצחת: סלט חגיגי של קינואה אדומה עם דלורית צלויה, תמרים ורימונים. גרנו כמה שנים בניו יורק, ושם היינו מארחים אצלנו את כל החגים. הייתי מזמינה חברים, מבשלת יומיים מראש, ממש בנינו קהילה קטנה רחוק מהבית. מאז שחזרנו לארץ, אנחנו מתארחים בחגים אצל המשפחות שלנו ואני לא מארחת. מזמינה חברים שעברו לניו יורק מכל מיני מקומות בעולם, ובנינו לעצמנו ממש קהילה קטנה רחוק מהבית. שם גם התחילה האהבה שלי לאירוח ולמטבח. שנה אחרי שנטע, הבן שלנו, נולד, חזרנו לארץ, ומאז אנחנו מתארחים אצל המשפחות. אני אמנם לא מארחת, אבל כשאני מביאה איתי משהו, זה בדרך כלל יהיה סלט, כי זה מה שאני הכי אוהבת להכין. אבל זה אף פעם לא סתם סלט. אני אוהבת סלטים עשירים שעומדים בפני עצמם, עם מלא טעמים ומרקמים שונים שיש בכל ביס. הסלט הזה בדיוק מתאים בול לראש השנה.
טיפ: אפשר להכין את מרכיבי הסלט מראש ולערבב בסמוך להגשה. את השקדים מומלץ להוסיף ממש לפני ההגשה, כדי לשמור על המרקם והפריכות.
ההכנה
- שוטפים היטב את הקינואה במסננת דקה ומעבירים לסיר. מוסיפים 1/4 1 כוסות מים ומעט מלח. מביאים לרתיחה, מכסים ומנמיכים לאש קטנה. מבשלים 12 דקות או עד שהקינואה מבושלת אך עדיין נגיסה. מאווררים בעזרת מזלג ומצננים לחלוטין.
- מחממים תנור ל־200 מעלות. מערבבים את הדלורית עם כף שמן הזית ומעט מלח ומסדרים בתבנית בשכבה אחת. צולים 30 דקות או עד שהדלורית רכה ומשחימה בקצוות. מוציאים ומצננים לחלוטין.
- מניחים בקערה גדולה את כל מרכיבי הסלט.
- מערבבים בקערה נפרדת את כל מרכיבי הרוטב.
- יוצקים את הרוטב על הסלט, מערבבים ומתקנים תיבול לפי הטעם.