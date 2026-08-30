גיל אבידור אלוני, מנחה ויוצרת תוכן קולינרי, אוכל מזין שקל להכין | אינסטגרם וטיקטוק: eatsgil איפה את בחג? אצל הדודים של בן הזוג שלי בקיבוץ. המנה המנצחת: סלט חגיגי של קינואה אדומה עם דלורית צלויה, תמרים ורימונים. גרנו כמה שנים בניו יורק, ושם היינו מארחים אצלנו את כל החגים. הייתי מזמינה חברים, מבשלת יומיים מראש, ממש בנינו קהילה קטנה רחוק מהבית. מאז שחזרנו לארץ, אנחנו מתארחים בחגים אצל המשפחות שלנו ואני לא מארחת. מזמינה חברים שעברו לניו יורק מכל מיני מקומות בעולם, ובנינו לעצמנו ממש קהילה קטנה רחוק מהבית. שם גם התחילה האהבה שלי לאירוח ולמטבח. שנה אחרי שנטע, הבן שלנו, נולד, חזרנו לארץ, ומאז אנחנו מתארחים אצל המשפחות. אני אמנם לא מארחת, אבל כשאני מביאה איתי משהו, זה בדרך כלל יהיה סלט, כי זה מה שאני הכי אוהבת להכין. אבל זה אף פעם לא סתם סלט. אני אוהבת סלטים עשירים שעומדים בפני עצמם, עם מלא טעמים ומרקמים שונים שיש בכל ביס. הסלט הזה בדיוק מתאים בול לראש השנה.
גיל אבידור אלוני גיל אבידור אלוני גיל אבידור אלוני
טיפ: אפשר להכין את מרכיבי הסלט מראש ולערבב בסמוך להגשה. את השקדים מומלץ להוסיף ממש לפני ההגשה, כדי לשמור על המרקם והפריכות.
סלט קינואה אדומה חגיגי
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
19
סלט קינואה אדומה חגיגי
(גיל אבידור אלוני )
מצרכים
1
סועדים
לוח המרת מידות
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1 כוס קינואה אדומה, לפני בישול
2 כוסות קוביות קטנות של דלורית קלופה
1 כף שמן זית, לצלייה
1/2 1 עד 2 כוסות כרוב סגול פרוס דק מאוד
4-3 גבעולי סלרי, ללא עלים, קצוצים דק
3 צנוניות, פרוסות דק
3 בצלים ירוקים, קצוצים דק
1 צרור פטרוזיליה, קצוץ דק
3-2 תמרי מג'הול, מגולענים וקצוצים דק
3/4 כוס גרגרי רימון
1/2 כוס שקדים פרוסים, קלויים במחבת עד להזהבה
מלח, פלפל שחור
לרוטב:
4 כפות שמן זית
מיץ מ־1 לימון
1 כפית קליפת לימון מגוררת
1 כפית דבש
1 כפית חרדל דיז'ון
1 שן שום, כתושה
עלים מ־2-3 ענפי תימין טריים
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ההכנה
  1. שוטפים היטב את הקינואה במסננת דקה ומעבירים לסיר. מוסיפים 1/4 1 כוסות מים ומעט מלח. מביאים לרתיחה, מכסים ומנמיכים לאש קטנה. מבשלים 12 דקות או עד שהקינואה מבושלת אך עדיין נגיסה. מאווררים בעזרת מזלג ומצננים לחלוטין.
  2. מחממים תנור ל־200 מעלות. מערבבים את הדלורית עם כף שמן הזית ומעט מלח ומסדרים בתבנית בשכבה אחת. צולים 30 דקות או עד שהדלורית רכה ומשחימה בקצוות. מוציאים ומצננים לחלוטין.
  3. מניחים בקערה גדולה את כל מרכיבי הסלט.
  4. מערבבים בקערה נפרדת את כל מרכיבי הרוטב.
  5. יוצקים את הרוטב על הסלט, מערבבים ומתקנים תיבול לפי הטעם.