סלט קינואה אדומה חגיגי

גיל אבידור אלוני, מנחה ויוצרת תוכן קולינרי, אוכל מזין שקל להכין | אינסטגרם וטיקטוק:

eatsgil

איפה את בחג?

אצל הדודים של בן הזוג שלי בקיבוץ.

המנה המנצחת: