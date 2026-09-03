מדוביק היא אחת התרומות הקולינריות המוצלחות ביותר שהגיעו אלינו מהתרבות הסובייטית: עוגה עשירה וגבוהה, שמורכבת משכבות של ביסקוויט דבש וקרם שמנת חמוצה. אפילו אני מודה שיש בה משהו מאיים: האפייה של שכבות הביסקוויט הופכת אותה לפחות נגישה. השנה מצאתי פתרון מצוין: מדוביק ללא אפייה. את השכבות מטגנים, ממש כמו פנקייקס. והתוצאה? וואו, שפתיים יישקו.
טיפים:
- את העוגה יש להכין מראש ואפשר לשמור אותה עד שבוע במקרר.
- ציפוי הפירורים אינו הכרחי. אפשר פשוט לוותר עליו.
ההכנה
1. שכבות עוגת הדבש: בקלחת בינונית, טורפים את הדבש והסודה לשתייה. מחממים על אש בינונית. התמיסה תבעבע מאוד ותעלה, זה בסדר. מבשלים עד שהתערובת מתקרמלת לצבע ענברי. מסירים מהאש. מוסיפים את החמאה וטורפים היטב להמסה מוחלטת. מניחים לצינון.
2. בקערה נפרדת, טורפים את הביצים, הסוכר והמלח. מוסיפים את תערובת הדבש שהתקררה וטורפים היטב. מוסיפים את הקמח ואת אבקת האפייה וטורפים היטב. מוסיפים את החלב וטורפים למרקם חלק ואחיד.
3. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק. יוצקים מבלילת הדבש ומשטחים בזריזות (חשוב לעבוד מהר, לפני שהבלילה תתייצב). מטגנים על אש בינונית עד שנראות בועות. הופכים בזהירות, ומטגנים עוד דקה־שתיים. מעבירים לרשת צינון וממשיכים לטגן שכבות נוספות (יתקבלו 8–10 יחידות).
4. בעזרת רינג או כלי מתאים, קורצים מ־8 "פנקייקס" עיגול אחיד בקוטר 20 ס"מ. אם רוצים, את השאריות – ופנקייקס נוספים, אם יש – טוחנים לפירורים במעבד המזון.
5. מחממים את התנור ל־160 מעלות, במצב טורבו. מפזרים את הפירורים בתבנית ואופים 5–7 דקות, להזהבה. מצננים ושומרים בצד.
6. הקרם: טורפים בקערה את השמנת החמוצה והסוכר. מקציפים את השמנת המתוקה לקצפת יציבה מאוד. טורפים את הקצפת לתוך השמנת החמוצה.
7. הרכבת העוגה: מניחים על צלחת שכבת עוגה ראשונה. משטחים עליה 3–4 כפות מהקרם. מכינים כך עוד 7 שכבות נוספות. את יתרת הקרם מורחים על וסביב העוגה. מפזרים עליה וסביבה את הפירורים. מאחסנים במקרר 8 שעות לפחות, לספיגת טעמים והתייצבות.
8. פורסים את העוגה, ואם רוצים, מזליפים על כל פרוסה דבש (רגיל או מוקצף). מגישים.
- ליאור משיח היא קונדיטורית ויוצרת תוכן, כותבת הבלוג "ליאורו'ש". בלוג: Lioroooosh.com, אינסטגרם: lioroooosh
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