עוגת גלים בשני צבעים

שימו לב, את המלית מכינים לא כמו שמכינים קרם רגיל (בדרך כלל מקציפים שמנת עם פודינג, פה מערבבים את האבקה עם גבינה) – וזאת כדי לקבל קרם סמיך וחזק, שלא יימעך מהמשקל המצטבר ויבטיח את צורת הגלים.
ההכנה
1. הכנת הקרפים: שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.
2. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק, ואם צריך, משמנים אותה קלות (מומלץ בחמאה, אפשר בשמן). יוצקים מצקת מהבלילה ומטים את המחבת כך שהבלילה תתפשט באופן אחיד לשכבה דקה. מטגנים על להבה בינונית־נמוכה כדקה, עד שהקרפ מזהיב בקצוות. הופכים בעדינות ומטגנים עוד כמה שניות בלבד. מוציאים את הקרפ לצלחת וממשיכים להכין כך את יתרת הבלילה.
3. הקרם: שמים את השמנת בקערת המערבל ומקציפים לקצפת יציבה.
4. שמים בקערה נפרדת את גבינת השמנת ומערבבים אותה קלות, לריכוך. מוסיפים את הפודינג ומערבבים לקרם סמיך. מוסיפים את החלב בהדרגה ומערבבים. מעבירים את קרם הגבינה לשמנת המוקצפת ומערבבים בתנועות קיפול עדינות לקרם אחיד.
5. מחלקים את כמות הקרם בין שתי קערות. לאחת מהן מוסיפים את צבע המאכל, ואם רוצים – גם את תמצית הטעם, ומערבבים למרקם אחיד. מעבירים את הקרם הלבן ואת הקרם הצבעוני לשקיות זילוף נפרדות.
4. הרכבת העוגה: מניחים עיגול קרפ על צלחת ההגשה. מזליפים עליו פסים אחידים מאחד מהקרמים, ברווח של כ־1/2 1 ס"מ זה מזה.
מכסים בעדינות בקרפ נוסף, בלי למעוך את הקרם. בעזרת קש (או מקל מתאים אחר) יוצרים מעין "תעלות" בקרפ העליון, במרווחים שבין פסי המלית שתחתיו.
מזליפים בתעלות פסים מהקרם השני. מניחים קרפ שלישי, יוצרים גם בו תעלות באותו אופן ומזליפים בהן מהקרם הראשון. ממשיכים כך לסירוגין, עד לסיום הכמות. מאחסנים את העוגה במקרר שעה לפחות, להתייצבות.
5. בוזקים אבקת סוכר או מעטרים לפי הטעם (אם נותר קרם, אפשר לזלף אותו) ומגישים.
- איך שומרים? עד יום (אפשר יומיים, הקרפים נוטים להתייבש), במקרר.