שימו לב, את המלית מכינים לא כמו שמכינים קרם רגיל (בדרך כלל מקציפים שמנת עם פודינג, פה מערבבים את האבקה עם גבינה) – וזאת כדי לקבל קרם סמיך וחזק, שלא יימעך מהמשקל המצטבר ויבטיח את צורת הגלים.
עוגת גלים בשני צבעים
כשר
חלבי
זמן הכנה
75 דקות
זמן כולל
150 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
15
עוגת גלים בשני צבעים
(צילום וסגנון: מילי אליהו)
מצרכים
8
סועדים
לוח המרת מידות
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קש, שיפוד, צ'ופסטיק וכדומה
אפשרות: מעט תמצית בטעם תות, פטל או אחרת
לעיטור: אבקת סוכר, שבבי שקדים, אבקת פטל מיובש
לקרפ:
1/2 3 כוסות (500 גרם) קמח
2 כפות סוכר
קורט מלח
4 ביצים, גודל L
3/4 כוס + 1 כף (200 מ"ל) מים
1/2 2 כוסות (600 מ"ל) חלב
80 גרם חמאה, מומסת
לקרם:
250 מ"ל שמנת להקצפה
1 גביע (250-225 גרם) גבינת שמנת 5% שומן ומעלה
1/2 כוס חלב
1 חבילה (80 גרם) אבקת אינסטנט פודינג בטעם וניל
לקרם הצבעוני:
3-2 טיפות צבע מאכל
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ההכנה
1. הכנת הקרפים: שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.
2. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק, ואם צריך, משמנים אותה קלות (מומלץ בחמאה, אפשר בשמן). יוצקים מצקת מהבלילה ומטים את המחבת כך שהבלילה תתפשט באופן אחיד לשכבה דקה. מטגנים על להבה בינונית־נמוכה כדקה, עד שהקרפ מזהיב בקצוות. הופכים בעדינות ומטגנים עוד כמה שניות בלבד. מוציאים את הקרפ לצלחת וממשיכים להכין כך את יתרת הבלילה.
3. הקרם: שמים את השמנת בקערת המערבל ומקציפים לקצפת יציבה.
4. שמים בקערה נפרדת את גבינת השמנת ומערבבים אותה קלות, לריכוך. מוסיפים את הפודינג ומערבבים לקרם סמיך. מוסיפים את החלב בהדרגה ומערבבים. מעבירים את קרם הגבינה לשמנת המוקצפת ומערבבים בתנועות קיפול עדינות לקרם אחיד.
5. מחלקים את כמות הקרם בין שתי קערות. לאחת מהן מוסיפים את צבע המאכל, ואם רוצים – גם את תמצית הטעם, ומערבבים למרקם אחיד. מעבירים את הקרם הלבן ואת הקרם הצבעוני לשקיות זילוף נפרדות.
5 צפייה בגלריה
שלב 1שלב 1
שלב 1
(צילום וסגנון: מילי אליהו)
4. הרכבת העוגה: מניחים עיגול קרפ על צלחת ההגשה. מזליפים עליו פסים אחידים מאחד מהקרמים, ברווח של כ־1/2 1 ס"מ זה מזה.
5 צפייה בגלריה
שלב 2שלב 2
שלב 2
(צילום וסגנון: מילי אליהו)
מכסים בעדינות בקרפ נוסף, בלי למעוך את הקרם. בעזרת קש (או מקל מתאים אחר) יוצרים מעין "תעלות" בקרפ העליון, במרווחים שבין פסי המלית שתחתיו.
5 צפייה בגלריה
שלב 3שלב 3
שלב 3
(צילום וסגנון: מילי אליהו)
מזליפים בתעלות פסים מהקרם השני. מניחים קרפ שלישי, יוצרים גם בו תעלות באותו אופן ומזליפים בהן מהקרם הראשון. ממשיכים כך לסירוגין, עד לסיום הכמות. מאחסנים את העוגה במקרר שעה לפחות, להתייצבות.
5 צפייה בגלריה
שלב 4שלב 4
שלב 4
(צילום וסגנון: מילי אליהו)
5. בוזקים אבקת סוכר או מעטרים לפי הטעם (אם נותר קרם, אפשר לזלף אותו) ומגישים.
  • איך שומרים? עד יום (אפשר יומיים, הקרפים נוטים להתייבש), במקרר.