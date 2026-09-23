עוגת גלים בשני צבעים

שימו לב, את המלית מכינים לא כמו שמכינים קרם רגיל (בדרך כלל מקציפים שמנת עם פודינג, פה מערבבים את האבקה עם גבינה) – וזאת כדי לקבל קרם סמיך וחזק, שלא יימעך מהמשקל המצטבר ויבטיח את צורת הגלים.