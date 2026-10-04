ד"ר דניאל וטלמן (66), סקסולוג קליני, מטפל מיני, פסיכותרפיסט וחבר סגל במכללה האקדמית בית ברל. נשוי+2, גר בכוכב יאיר.

היי ד"ר וטלמן, בוא נדבר על החיבור בין אלכוהול לסקס. איך אלכוהול משפיע על המיניות שלנו? "יכולה להיות לו השפעה חיובית וגם שלילית, הכול תלוי במינון ובאדם ששותה. אותה כמות יכולה להשפיע באופן שונה לחלוטין על אנשים שונים".

מה קורה לנו מבחינה מינית אחרי ששתינו, נניח, דרינק אחד? "בכמות קטנה, אלכוהול משחרר עכבות. הביטחון העצמי עולה, יש יותר תעוזה ופחות מחשבות כמו 'לא נעים', 'לא מתאים' או 'אולי ידחו אותי'. זה יכול להקל במיוחד במפגש מיני ראשוני או במין מזדמן, שבהם אנשים רבים חווים מידה מסוימת של לחץ או חרדה: איך יהיה, מה הצד השני יחשוב עליי, האם אצליח לתפקד. האלכוהול יכול לעגל את הפינות, להפוך את המצב לקליל, זורם ומשוחרר יותר".

2 צפייה בגלריה ד"ר דניאל וטלמן. "אל תהפכו את האלכוהול לחלק קבוע מהסקס" ( צילום: אלבום פרטי )

האם אלכוהול מגביר את החשק המיני? "כן, אצל חלק מהאנשים הוא יכול להגביר את החשק. אנשים מרשים לעצמם יותר, מעיזים יותר ליזום ולהביע רצונות. מי שממילא מחובר מאוד למיניות שלו עשוי להרגיש אפילו מיני יותר".

אז איפה בעצם הבעיה? "הבעיה מתחילה כשנוצר חיבור קבוע בין סקס לאלכוהול. כשמרגישים שחייבים לשתות, כדי לקיים יחסי מין או כדי להרגיש משוחררים מספיק. עדיף לבנות בתוך הקשר אמון וביטחון שיאפשרו להוריד את הלחץ גם בלי אלכוהול. אפשר לשתות ולעשות סקס, אפשר לשתות בלי לעשות סקס, ואפשר כמובן ליהנות ממין גם בלי לשתות בכלל".

מה קורה כששותים יותר מדי? "כאן התמונה כבר משתנה. ככל שכמות האלכוהול עולה, שיקול הדעת נפגע. אנשים עלולים לקבל החלטות שבמצב מפוכח לא היו מקבלים. למשל, לא להשתמש בקונדום במפגש מיני מזדמן, או להסכים להתנהגות מינית שלא באמת רצו בה. אדם יכול לשתף פעולה עם אקט מיני כשהוא תחת השפעת אלכוהול, אבל זה לא אומר בהכרח שהוא רצה אותו".

"הבעיה מתחילה כשנוצר חיבור קבוע בין סקס לאלכוהול. עדיף לבנות בתוך הקשר אמון וביטחון שיאפשרו להוריד את הלחץ גם בלי לשתות"

האם אלכוהול יכול ממש לפגוע בתפקוד המיני? "בהחלט. מכמות מסוימת, שמשתנה מאוד מאדם לאדם, ההשפעה מתהפכת. אלכוהול הוא למעשה חומר מדכא ומרדים, לכן אחרי שתייה מרובה יכול להיות חשק מיני, אבל הגוף כבר לא ישתף פעולה. אצל גברים הוא עלול לגרום לקושי להגיע לזקפה או לשמור עליה, וגם לעכב שפיכה ואורגזמה. אצל נשים הוא עלול להקשות על ההגעה לאורגזמה ולפגוע בסיכוך הטבעי, כך שהחדירה נעשית פחות נעימה ואפילו כואבת. כלומר, יכול להיווצר מצב שבו הראש רוצה, אבל הגוף מתקשה לתפקד.

"היה לי מקרה כזה בקליניקה: טיפלתי בבני זוג שסיפרו, שהגבר זקוק לאלכוהול בכל פעם שהוא רוצה ליזום יחסי מין. לדבריו, היה לו קשה לעשות זאת באופן ישיר וספונטני, וכשהיה תחת השפעת שתייה הוא הרגיש משוחרר יותר והיוזמה הייתה לו קלה וטבעית יותר. אבל לפעמים הוא שתה יותר מדי, ואז זה דווקא פגע בתפקוד שלו והוא התקשה להגיע לזקפה. הטיפול התמקד ביצירת דרכים אחרות לבנות סיטואציה מינית, שבה הוא מרגיש בטוח ונינוח גם כשהוא פיכח".

בשורה התחתונה, אין מינון אלכוהול שאפשר להגדיר כ"נכון" לפני סקס? "לא. אצל אדם אחד שתי כוסות כבר יכולות להשפיע באופן משמעותי, ואצל אחר ההשפעה תגיע אחרי כמות אחרת. זה תלוי בהרגלי השתייה, במשקל ובאופן שבו הגוף מגיב לאלכוהול. לכן הדבר החשוב ביותר הוא להכיר את עצמך: לדעת איך סוגים שונים של אלכוהול משפיעים עלייך ומהי הנקודה שבה את עדיין מרגישה בשליטה".

מה הכי חשוב לזכור? "לא להפוך את האלכוהול לחלק קבוע מהסקס. כדאי לנסות להוריד את רמת הלחץ גם בלי השתייה".