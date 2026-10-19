משולשי כרשה ממולאים באורז ובשר

ממולאים הם אחד מהמאכלים האהובים עליי. אל תגלו, אבל בעיניי הכי כיף לאכול אותם ישר מהסיר או התבנית. אז קבלו רעיון למשולשי כרשה ממולאים באורז ובשר, שיגרמו לכם ללקק את האצבעות.