משולשי כרשה ממולאים באורז ובשר

ממולאים הם אחד מהמאכלים האהובים עליי. אל תגלו, אבל בעיניי הכי כיף לאכול אותם ישר מהסיר או התבנית. אז קבלו רעיון למשולשי כרשה ממולאים באורז ובשר, שיגרמו לכם ללקק את האצבעות.
טיפים:
- אפשר לסדר את משולשי הכרשה בסיר שטוח, להוסיף לרוטב כוס מים נוספת ולבשל על הכיריים, בלהבה נמוכה, עד לריכוך.
- במקום לקפל למשולשים, אפשר למלא את דפי הכרשה לאורכם ולגלגל אותם לצורת גלילים דקים.
- האופציה הצמחונית: החליפו את הבשר בפטריות קצוצות שטוגנו עם מעט בצל.
ההכנה (כ־30 יחידות)
1. המילוי: מערבבים בקערה את כל מרכיביו.
2. מסירים את החלק התחתון של כל כרשה ונפטרים ממנו. חורצים פס לאורך כל כרשה, שיגיע לעומק עד למרכזה. מפרידים כל כרשה ל"דפים".
3. מניחים בקצה כל "דף" כף מהמילוי. מקפלים את הקצה לכיוון הצלע שממול, כך שיתקבל משולש. חוזרים על הפעולה לאורך כל דף הכרשה, בקיפולים של עוד משולשים, עד שמתקבלת צורה המזכירה בורקס. מניחים בתבנית.
4. הרוטב: מערבבים את כל מרכיביו. יוצקים על משולשי הכרשה.
5. מכסים את התבנית בנייר אפייה רטוב ומניחים עליו נייר אלומיניום.
6. אופים כשעה ורבע בתנור שחומם ל־180 מעלות. מסירים את הכיסויים. אם נגמרו הנוזלים בתבנית, מוסיפים 1/2 כוס מים. אופים רבע שעה נוספת (ללא כיסוי).
רוני כהן היא בלוגרית אוכל. אינסטגרם: ronis_recipes
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