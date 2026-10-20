לפעמים יש מתכונים שגורמים לי לקום מהספה במיידי, לא משנה מה השעה. את ההשראה למתכון מצאתי בטיקטוק באמצע הלילה, ולפני שבע בבוקר העוגיות האלו היו בתנור! שווה להתעורר מוקדם בשבילן משתי סיבות: הן טבעוניות, שזה לא טריוויאלי בעוגיות שוקולד צ'יפס, והן ענקיסטיות. הטריק שעושה אותן כאלה הוא יצירת שני כדורי בצק – אחד על השני, והוא מוביל לסיבה השלישית שכדאי להכין אותן: המרקם שלהן מושלם והן טעימות במיוחד.