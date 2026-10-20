לפעמים יש מתכונים שגורמים לי לקום מהספה במיידי, לא משנה מה השעה. את ההשראה למתכון מצאתי בטיקטוק באמצע הלילה, ולפני שבע בבוקר העוגיות האלו היו בתנור! שווה להתעורר מוקדם בשבילן משתי סיבות: הן טבעוניות, שזה לא טריוויאלי בעוגיות שוקולד צ'יפס, והן ענקיסטיות. הטריק שעושה אותן כאלה הוא יצירת שני כדורי בצק – אחד על השני, והוא מוביל לסיבה השלישית שכדאי להכין אותן: המרקם שלהן מושלם והן טעימות במיוחד.
טיפים:
- מעדיפים עוגיות בגודל רגיל? אין בעיה, צרו מהבצק כדורים בודדים.
- אפשר להשתמש רק בסוכר חום (במקום לשלב סוכר חום ולבן). מרקם העוגיות יהיה מעט יותר רך ולעיס.
- כשהעוגיות יוצאות מהתנור הן עדיין רכות מאוד. אל תזיזו אותן לפחות 10 דקות. במהלך הצינון החמאה והסוכר מתייצבים והעוגיות מקבלות את המרקם הקריספי המושלם שלהן.
ההכנה
1. להמיס את החמאה הטבעונית במיקרוגל בהדרגה או במחבת על להבה נמוכה.
2. להעביר את החמאה לקערה ולהוסיף את תמצית הווניל, משקה החלב ושני סוגי הסוכר ולערבב למרקם אחיד. להוסיף את הקמח, הסודה לשתייה והמלח ולערבב עד שמתקבל בצק רך ודביק מאוד – כזה שלא ניתן לעבוד איתו בידיים. להוסיף את השוקולד הקצוץ ולקפל לתוך הבצק בעזרת מרית. אם הבצק מרגיש נוזלי מאוד, להניח לו לכ־15 דקות, כדי שהקמח יספוג את הנוזלים. אם הוא רך אבל יציב, אפשר להמשיך מיד.
3. בעזרת כף גלידה או שתי כפות, ליצור מהבצק כדורים גדולים. להניח שני כדורים זה על גבי זה בתבנית מרופדת בנייר אפייה, ולהשאיר רווחים גדולים מאוד בין העוגיות. בתבנית ייכנסו בערך 3–5 עוגיות.
4. לאפות בתנור שחומם מראש ל־170 מעלות בחום עליון־תחתון במשך 15–18 דקות, עד שהקצוות זהובים. אם אחרי 10 דקות אפייה העוגיות עדיין גבוהות ולא השתטחו – להוציא את התבנית, להניח נייר אפייה על העוגיות ולשטח בעדינות בעזרת תחתית של קערה או סיר. להסיר את הנייר העליון ולהמשיך לאפות.
5. להוציא מהתנור ולהניח לעוגיות להתקרר בתבנית לפחות 10 דקות לפני שנוגעים בהן.
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