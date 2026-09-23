- לקרפ שוקולד הוסיפו לבלילה 3-2 כפות אבקת קקאו. אם היא נעשית סמיכה מדי, הוסיפו עוד חלב בהדרגה (עד 5 כפות).
- לקרפ ורוד (או אחר) הוסיפו מעט צבע מאכל לבלילה.
- לקרפ מלוח הסתפקו בכף סוכר בלבד.
- הכמויות שלהלן יספיקו ל־22-18 קרפים גדולים (בקוטר 24-20 ס"מ) או ל־30-26 קרפים בינוניים (17-15 ס"מ).
ההכנה
1. שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.
2. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק, ואם צריך, משמנים אותה קלות (מומלץ בחמאה, אפשר בשמן). יוצקים מצקת מהבלילה ומטים את המחבת כך שהבלילה תתפשט באופן אחיד לשכבה דקה. מטגנים על להבה בינונית־נמוכה כדקה, עד שהקרפ מזהיב בקצוות. הופכים בעדינות ומטגנים עוד כמה שניות בלבד. מוציאים את הקרפ לצלחת וממשיכים להכין כך את יתרת הבלילה.