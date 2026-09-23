שף לילדים קרפ קלסי

אל תשכחו את החוק הידוע - "הקרפ הראשון תמיד הולך לפח": הוא אולי לא מתקבל כמו שצריך, אבל הוא נחוץ כדי לדייק את חום המחבת ואת כמות הבלילה הנכונה. אני מכינה קרפים בלי לשמן את המחבת, ואם בכל זאת צריך, אז שמנו קלות בלבד.