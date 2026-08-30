עוגת דפדפי תפוחים

שקמה יעקבי היא בלוגרית, משפיענית רשת ויוצרת תוכן קולינרי־טבעוני | אינסטגרם: tivoneat
איפה את בחג? עם כמה משפחות של חברים טובים. אני גרה בקופנגן, ושם חברים הם על תקן משפחה לכל דבר והילדים הופכים להיות כמו בני דודים.
המנה המנצחת: עוגת תפוחים מיוחדת - כמו מילפיי, אבל בלי בצק. היא טבעונית, ללא גלוטן, קלה מאוד להכנה, נראית כמו עוגה מקונדיטוריה וממש נמסה בפה. ראיתי מתכון דומה, עם אגסים ביין, והחלטתי להכין משהו פשוט יותר וקלאסי. יצא מדהים.
טיפים:
- מומלץ להניח את התבנית על תבנית תנור, כי לעתים הנוזלים מטפטפים החוצה, ולא כדאי שהם יישרפו על תחתית התנור.
- אפשר להחליף את התפוחים באגסים, ואפשר לפזר על הגלידה גם אגוזים או שקדים קלויים ומרוסקים.
- את הסילאן או המייפל אפשר להחליף בקרמל סוכר או ברוטב טופי.
ההכנה
1. מערבבים בקערית את הסוכר, הקורנפלור והקינמון. מניחים בצד.
2. מרפדים את התבנית בנייר אפייה. יוצקים אליה את הסילאן (או המייפל) ומורחים היטב, גם על הדפנות.
3. קולפים את התפוחים ופורסים אותם דק־דק לפרוסות עגולות. מניחים כ־3 שכבות מהתפוחים בתבנית, כך שיכסו גם מעט מהדפנות. מפזרים מעט מתערובת הסוכר ומהדקים היטב את התפוחים. ממשיכים להרכיב כך שכבות, לפזר עוד מהתערובת ולהדק, עד שהתבנית מלאה.
4. אופים בתנור שחומם מראש ל־180 מעלות במשך שעה. מוציאים ומיד מעבירים סכין או מרית דקה מסביב לדפנות, כדי לשחרר את העוגה. מניחים לקירור ואז מחלצים מהתבנית.
5. פורסים ומגישים עם גלידה וקרמל או סילאן.