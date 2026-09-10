סלט כבד חם

ההכנה
- הקרוטונים: מחממים את התנור ל־180 מעלות.
- מברישים את פרוסות החלה בשמן ובוזקים מלח ופפריקה. חותכים לקוביות ומפזרים בתבנית. אופים כ־3 דקות, עד השחמה. מוציאים ומצננים.
- הרוטב: שמים את כל מרכיביו בצנצנת, סוגרים ומנערים לרוטב אחיד.
- הכבד: מכינים את הבצל, הכבד והביצים הקשות בהתאם למתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. חותכים את הכבדים לחתיכות בגודל כ־2 ס"מ ואת הביצים לרבעים.
- הרכבת המנה: שמים את החסה בקערת הגשה, יוצקים את הרוטב ומערבבים. מוסיפים את הקרוטונים, הכבד, הביצים והבצל (בעודם חמים), מערבבים בעדינות ומגישים מיד.