סלט כבד חם
כשר
בשרי
זמן הכנה
35 דקות
זמן כולל
45 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
סלט כבד חם
(צילום: דני לרנר, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
1
סועדים
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1 כמות מרכיבים לכבד קצוץ קלאסי, ראו בדף הקודם
עלי חסה טריים
לקרוטונים:
4 פרוסות חלה
4 כפות שמן זית
מלח, פפריקה מתוקה
לרוטב:
1/4 כוס חומץ בלסמי
1/4 כוס שמן זית
3 שיני שום, קלופות וכתושות
1 כפית דבש
1 כפית חרדל
מלח, פלפל שחור טחון
0
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ההכנה
  1. הקרוטונים: מחממים את התנור ל־180 מעלות.
  2. מברישים את פרוסות החלה בשמן ובוזקים מלח ופפריקה. חותכים לקוביות ומפזרים בתבנית. אופים כ־3 דקות, עד השחמה. מוציאים ומצננים.
  3. הרוטב: שמים את כל מרכיביו בצנצנת, סוגרים ומנערים לרוטב אחיד.
  4. הכבד: מכינים את הבצל, הכבד והביצים הקשות בהתאם למתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. חותכים את הכבדים לחתיכות בגודל כ־2 ס"מ ואת הביצים לרבעים.
  5. הרכבת המנה: שמים את החסה בקערת הגשה, יוצקים את הרוטב ומערבבים. מוסיפים את הקרוטונים, הכבד, הביצים והבצל (בעודם חמים), מערבבים בעדינות ומגישים מיד.