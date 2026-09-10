סלט כבד חם

מברישים את פרוסות החלה בשמן ובוזקים מלח ופפריקה. חותכים לקוביות ומפזרים בתבנית. אופים כ־3 דקות, עד השחמה. מוציאים ומצננים.

מברישים את פרוסות החלה בשמן ובוזקים מלח ופפריקה. חותכים לקוביות ומפזרים בתבנית. אופים כ־3 דקות, עד השחמה. מוציאים ומצננים.

מברישים את פרוסות החלה בשמן ובוזקים מלח ופפריקה. חותכים לקוביות ומפזרים בתבנית. אופים כ־3 דקות, עד השחמה. מוציאים ומצננים.

שמים את כל מרכיביו בצנצנת, סוגרים ומנערים לרוטב אחיד.

שמים את כל מרכיביו בצנצנת, סוגרים ומנערים לרוטב אחיד.

הרוטב: שמים את כל מרכיביו בצנצנת, סוגרים ומנערים לרוטב אחיד.