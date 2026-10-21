נאגטס דגים מטוגנים

מנה מצוינת למתחילים בתחום - נתחים של דג בציפוי פריך. תרשו לנו לגלות לכם שהיא נהדרת גם כנשנוש למבוגרים, בייחוד לצד משקה אלכוהולי.
ההכנה
1. הציפוי: מערבבים בקערה שטוחה את הקמח והתבלינים. בקערה נפרדת טורפים את הביצה והקטשופ.
2. מחממים בסיר שמן לטיגון עמוק (או במחבת, שמן לטיגון חצי עמוק - בהתאם להעדפתכם).
3. טובלים את הנתחים בבלילת הביצה ומעבירים לציפוי בקמח. חוזרים שוב על שתי הטבילות (ביצה וקמח), ליצירת
שכבת ציפוי עבה. מטגנים על להבה גבוהה דקה־שתיים מכל צד, עד הזהבה. מעבירים לצלחת מרופדת בנייר סופג.
4. אם רוצים, מכינים את הרוטב: מערבבים בקערית את כל מרכיביו.
5. מגישים חם לצד הרוטב ואפשר גם לצד צ'יפס תפוחי אדמה או בטטה.
- איך שומרים? עד 3 ימים במקרר או עד חודש במקפיא (מומלץ לחמם בתנור או בטוסטר אובן).