מנה מצוינת למתחילים בתחום - נתחים של דג בציפוי פריך. תרשו לנו לגלות לכם שהיא נהדרת גם כנשנוש למבוגרים, בייחוד לצד משקה אלכוהולי.
נאגטס דגים מטוגנים
כשר
פרווה
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
30 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
13
נאגטס דגים מטוגנים
(צילום: יעל אילן, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
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500 גרם פילה דג, ללא עור, חתוך לחתיכות בגודל כ־3 ס"מ
לטיגון: שמן לטיגון עמוק או חצי עמוק
לציפוי :
כוס קמח (140 גרם)
1 כפית מחוקה פפריקה מתוקה
1 כפית מחוקה אבקת שום
1 כפית מחוקה אבקת בצל
מלח, פלפל שחור
1 ביצה
1 כף קטשופ
רוטב לטבילה - אפשרות:
1/3 כוס יוגורט בחמיצות עדינה או שמנת חמוצה 9% שומן
1 כף גדושה מיונז
1/2 כפית חרדל או 1 כף קטשופ
מלח
0
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ההכנה
1. הציפוי: מערבבים בקערה שטוחה את הקמח והתבלינים. בקערה נפרדת טורפים את הביצה והקטשופ.
2. מחממים בסיר שמן לטיגון עמוק (או במחבת, שמן לטיגון חצי עמוק - בהתאם להעדפתכם).
3. טובלים את הנתחים בבלילת הביצה ומעבירים לציפוי בקמח. חוזרים שוב על שתי הטבילות (ביצה וקמח), ליצירת
שכבת ציפוי עבה. מטגנים על להבה גבוהה דקה־שתיים מכל צד, עד הזהבה. מעבירים לצלחת מרופדת בנייר סופג.
4. אם רוצים, מכינים את הרוטב: מערבבים בקערית את כל מרכיביו.
5. מגישים חם לצד הרוטב ואפשר גם לצד צ'יפס תפוחי אדמה או בטטה.
  • איך שומרים? עד 3 ימים במקרר או עד חודש במקפיא (מומלץ לחמם בתנור או בטוסטר אובן).