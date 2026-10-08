הקמפיין של נאטורה מפנה אצבע מאשימה לטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, עולם הפרסום והביוטי משתף פעולה באופן מלא עם משפיעניות שמציגות סלפי. האם זה לא צבוע?

"שאלה טובה ובמקום. יש המון סתירות בתעשייה שלנו, כי מצד אחד מנסים לרכוש את אמון הציבור בעזרת קמפיינים כאלה ומצד שני מטרת־העל של המותגים היא לגדול ולמכור - אבל אני חושב שמותגים כמו נאטורה, שמתאמצים להביא איזה ערך לצד המכירה, מקבלים נקודות זכות אצל הציבור. אני באופן אישי אוהב לקנות מותגים שאני מזדהה איתם מעבר למוצר שלהם וחושב שהדור החדש של בני הנוער, עוד יותר".