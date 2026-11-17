היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. ברחבי הארץ יהיה מעונן עד מעונן חלקית ובצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, קל ברובו. גם בלילה יהיה מעונן חלקית ובמישור החוף צפוי גשם מקומי קל.
מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. ביום חמישי צפויה עלייה קלה במידות החום, אך הן יוסיפו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. ביום שישי המגמה תימשך ויהיה מעם חם מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-19, תל אביב 17-23, חיפה 18-22, צפת 13-18, קצרין 13-21, טבריה 17-22, נצרת 17-21, עפולה 15-22, בית שאן 17-24, לוד 16-24, אשדוד 16-23, עין גדי 19-25, באר שבע 12-23, מצפה רמון 13-21, אילת 19-27.