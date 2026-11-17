היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. ברחבי הארץ יהיה מעונן עד מעונן חלקית ובצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, קל ברובו. גם בלילה יהיה מעונן חלקית ובמישור החוף צפוי גשם מקומי קל.