מזג האוויר היום (שישי) ללא שינוי ניכר. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. לאורך היום ובלילה יהיה מעונן חלקית.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר ויהיה מעונן חלקית עד מעונן. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, במזרח הארץ. ביום שני תורגש התקררות קלה, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-26, תל אביב 22-28, חיפה 23-27, צפת 18-26, קצרין 19-30, טבריה 21-33, נצרת 22-29, עפולה 21-30, בית שאן 23-34, לוד 22-28, אשדוד 24-28, עין גדי 25-32, באר שבע 20-29, מצפה רמון 18-27, אילת 25-33.