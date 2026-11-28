מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם טמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
בלילה, לקראת הבוקר של יום ראשון, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף שימשיך גם לאורך היום. כמו כן, הטמפרטורות ירדו, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום שני הטמפרטורות יעלו והלחות תרד. משעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו ולקראת הערב צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ברוב אזורי הארץ. בשירות המטאורולוגי ציינו כי יש חשש משיטפונות בנחלי המזרח.
ביום שלישי ירדו גשמים מקומיים בצפון ובמישור החוף שילוו בסופות רעמים יחידות. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והן יהיו נמוכות מהרגיל. בעיקר בשעות הבוקר יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. בנוסף, ינשבו רוחות מתונות עד ערות ובדרום ייתכן אובך.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-24, תל אביב 16-23, חיפה 18-24, צפת 16-23, קצרין 18-26, טבריה 17-28, נצרת 18-27, עפולה 14-29, בית שאן 17-28, לוד 15-24, אשדוד 17-23, עין גדי 21-26, באר שבע 13-25, מצפה רמון 17-25, אילת 20-28.