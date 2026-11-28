מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם טמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם טמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם טמפרטורות שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.