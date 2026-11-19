במהלך היום (חמישי) תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, שיוסיפו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. כמו כן יהיה מעונן חלקית בגובה רב עד בהיר. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-90 ס"מ.