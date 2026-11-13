מזג האוויר צפוי להיות היום (שישי) בהיר. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.
היום יהיה כאמור לרוב בהיר, ובבוקר יתחזקו הרוחות בהרי הצפון. מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה נוספת בטמפרטורות.
בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בהרים.
בראשון גם כן צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-21, תל אביב 14-25, חיפה 18-24, צפת 13-20, קצרין 15-23, טבריה 15-24, נצרת 16-23, עפולה 12-25, בית שאן 14-26, לוד 13-25, אשדוד 14-24, עין גדי 15-24, באר שבע 13-26, מצפה רמון 14-23, אילת 19-29.