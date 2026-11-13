מזג האוויר צפוי להיות היום (שישי) בהיר. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.

מזג האוויר צפוי להיות היום (שישי) בהיר. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.

מזג האוויר צפוי להיות היום (שישי) בהיר. צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ.