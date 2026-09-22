במהלך היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף ויהיה מעונן חלקית עד מעונן. בהמשך היום ייעשה נאה.
מחר הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום נאה. בימים חמישי ושישי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-28, תל אביב 24-30, חיפה 23-29, צפת 18-28, קצרין 20-32, טבריה 23-34, נצרת 22-32, עפולה 22-33, בית שאן 25-36, לוד 24-31, אשדוד 24-30, עין גדי 26-34, באר שבע 21-31, מצפה רמון 19-30, אילת 27-37.