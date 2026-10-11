מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח ובדרום, והם ילוו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בלילה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ.
מחר יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, וכך גם ברביעי אולם אז צפויים השמיים להתבהר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-27, תל אביב 23-29, חיפה 22-28, צפת 18-27, קצרין 22-31, טבריה 23-33, נצרת 22-32, עפולה 21-33, בית שאן 24-34, לוד 22-28, אשדוד 24-29, עין גדי 26-32, באר שבע 22-29, מצפה רמון 19-27, אילת 26-33.