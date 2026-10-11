מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח ובדרום, והם ילוו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בלילה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח ובדרום, והם ילוו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בלילה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח ובדרום, והם ילוו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. בלילה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ.