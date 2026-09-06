מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז הארץ.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז הארץ.

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז הארץ.