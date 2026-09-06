מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז הארץ.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי הן צפויות לרדת מעט.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-29, תל אביב 25-31, חיפה 25-31, צפת 19-29, קצרין 21-34, טבריה 24-34, נצרת 23-32, עפולה 23-33, בית שאן 27-37, לוד 24-31, אשדוד 24-31, עין גדי 27-37, באר שבע 23-33, מצפה רמון 20-31, אילת 28-37.