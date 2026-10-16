מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
במהלך הלילה ירדו גשמים מקומיים באזורים נרחבים בצפון ובמישור החוף, אבל הכמויות היו קטנות - ובכמעט כל תחנות המדידה הן היו פחות ממ"מ גשם. הגשם ייחלש ויתמעט במהלך היום. בלילה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, שיוסיפו לרדת לאורך מישור החוף.
מחר עדיין צפויים גשמים מקומיים עד שעות הצהריים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הם ייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום ראשון תחול התחממות קלה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים לאורך מישור החוף. ביום שני ימשיך להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-22, תל אביב 19-25, חיפה 20-25, צפת 16-22, קצרין 17-26, טבריה 20-28, נצרת 19-26, עפולה 18-27, בית שאן 20-30, לוד 20-26, אשדוד 20-26, עין גדי 23-29, באר שבע 17-26, מצפה רמון 16-24, אילת 22-31.