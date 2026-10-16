מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

במהלך הלילה ירדו גשמים מקומיים באזורים נרחבים בצפון ובמישור החוף, אבל הכמויות היו קטנות - ובכמעט כל תחנות המדידה הן היו פחות ממ"מ גשם. הגשם ייחלש ויתמעט במהלך היום. בלילה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, שיוסיפו לרדת לאורך מישור החוף.

במהלך הלילה ירדו גשמים מקומיים באזורים נרחבים בצפון ובמישור החוף, אבל הכמויות היו קטנות - ובכמעט כל תחנות המדידה הן היו פחות ממ"מ גשם. הגשם ייחלש ויתמעט במהלך היום. בלילה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, שיוסיפו לרדת לאורך מישור החוף.

במהלך הלילה ירדו גשמים מקומיים באזורים נרחבים בצפון ובמישור החוף, אבל הכמויות היו קטנות - ובכמעט כל תחנות המדידה הן היו פחות ממ"מ גשם. הגשם ייחלש ויתמעט במהלך היום. בלילה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, שיוסיפו לרדת לאורך מישור החוף.

מחר עדיין צפויים גשמים מקומיים עד שעות הצהריים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הם ייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר עדיין צפויים גשמים מקומיים עד שעות הצהריים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הם ייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר עדיין צפויים גשמים מקומיים עד שעות הצהריים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. הם ייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.