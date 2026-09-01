בזמן ש-2.6 מיליון תלמידים יחזרו היום (שלישי) ללימודים, מזג האוויר יהיה נאה בשעות הבוקר ויתאפיין בעלייה קלה בטמפרטורות. בהמשך תורגש הכבדה בעומסי החום.

בזמן ש-2.6 מיליון תלמידים יחזרו היום (שלישי) ללימודים, מזג האוויר יהיה נאה בשעות הבוקר ויתאפיין בעלייה קלה בטמפרטורות. בהמשך תורגש הכבדה בעומסי החום.

בזמן ש-2.6 מיליון תלמידים יחזרו היום (שלישי) ללימודים, מזג האוויר יהיה נאה בשעות הבוקר ויתאפיין בעלייה קלה בטמפרטורות. בהמשך תורגש הכבדה בעומסי החום.