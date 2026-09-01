בזמן ש-2.6 מיליון תלמידים יחזרו היום (שלישי) ללימודים, מזג האוויר יהיה נאה בשעות הבוקר ויתאפיין בעלייה קלה בטמפרטורות. בהמשך תורגש הכבדה בעומסי החום.
מחר צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות - וביום חמישי תורגש התקררות. ביום שישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה בהרים ובפנים הארץ. אז גם תורגש הקלה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-31, תל אביב 24-32, חיפה 24-31, צפת 18-30, קצרין 21-35, טבריה 24-36, נצרת 23-34, עפולה 22-35, בית שאן 25-39, לוד 24-32, אשדוד 24-32, עין גדי 27-37, באר שבע 22-34, מצפה רמון 20-32, אילת 28-39.