מזג האוויר היום (רביעי) יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך גם לאחריה הן יישארו גבוהות במעט מהרגיל לעונה. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.