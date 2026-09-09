מזג האוויר היום (רביעי) יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך גם לאחריה הן יישארו גבוהות במעט מהרגיל לעונה. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים. בסוף השבוע לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-31, תל אביב 24-32, חיפה 23-32, צפת 20-32, קצרין 20-36, טבריה 23-37, נצרת 22-35, עפולה 22-36, בית שאן 25-39, לוד 23-33, אשדוד 23-32, עין גדי 28-37, באר שבע 20-34, מצפה רמון 22-33, אילת 29-40.