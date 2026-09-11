לאחר התפזרות עננות הבוקר (שישי) מזג האוויר ייעשה נאה. בהמשך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה יהיה בהיר. מדד קרינת השמש המירבי החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, ובאזור הכינרת, בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-70 ס"מ.