לאחר התפזרות עננות הבוקר (שישי) מזג האוויר ייעשה נאה. בהמשך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה יהיה בהיר. מדד קרינת השמש המירבי החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, ובאזור הכינרת, בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-70 ס"מ.
מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בבוקר תהיה עננות שתתפזר בהמשך וייעשה נאה. ביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כמו כן תורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני הטמפרטורות יהיו ללא שינוי משמעותי.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-30, תל אביב 24-31, חיפה 24-30, צפת 19-31, קצרין 20-34, טבריה 22-35, נצרת 22-33, עפולה 21-34, בית שאן 24-37, לוד 23-32, אשדוד 23-31, עין גדי 26-36, באר שבע 22-33, מצפה רמון 20-32, אילת 28-38.