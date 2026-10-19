מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. במישור החוף צפוי טפטוף קל בשעות הבוקר.

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. במישור החוף צפוי טפטוף קל בשעות הבוקר.

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. במישור החוף צפוי טפטוף קל בשעות הבוקר.