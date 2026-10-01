מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ובצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ובצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ובצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.