מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ובצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
מחר, ערב שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמישור החוף. גם בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי קל. בדרום ומרכז הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בשבת, חג שמחת תורה, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-24, תל אביב 22-28, חיפה 22-27, צפת 16-24, קצרין 17-28, טבריה 21-29, נצרת 20-29, עפולה 19-29, בית שאן 21-32, לוד 21-28, אשדוד 21-28, עין גדי 24-31, באר שבע 19-27, מצפה רמון 17-26 ואילת 25-33 מעלות.