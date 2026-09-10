מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות, שירדו קלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות, שירדו קלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות, שירדו קלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.