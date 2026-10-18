יחידת להב 433 במשטרה עצרה ארבעה חברי הנהלה של קבוצת כדורגל בליגת העל בחשד לעבירות כלכליות בניהול הקבוצה, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, העבירות בוצעו באופן שיטתי ובמשך ארבע עונות בליגה. במסגרת החקירה עלה חשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות מס הכנסה, עבירות על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים. עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו החשודים ונתפסו רכבי יוקרה ונדל"ן. בכוונת היחידה לזמן עשרות שחקני כדורגל של הקבוצה בעבר ובהווה לחקירה בימים הקרובים.