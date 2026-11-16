משרד המשפטים מסר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עוצרת את הבדיקה הפנימית שעליה הורה מפכ"ל המשטרה דני לוי בפרשת "שתילת המידע" מלשכת ראש הממשלה. בהודעה מטעם המשרד נכתב: "אנו מאשרים שבהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן יקיימו דיון בעניין העברת המידע מלשכת ראש הממשלה למשטרה סמוך ליום הבחירות. במסגרת הדיון יבחנו מכלול ההיבטים הנוגעים לעניין". עוד נמסר: "במקביל, בהרב מיארה, בתיאום עם איסמן, פנתה למפכ"ל על מנת שהמשטרה לא תקדם את הבדיקה הפנימית עליה הודיעה הבוקר עד לתיאום הנושא באופן סדור והחלטה על מתכונת הבירור המתאימה".