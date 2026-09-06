מתנהל קרב משמעותי בין יו"ר ישר! גדי איזנקוט ליו"ר ביחד נפתלי בנט על צירפו של חילי טרופר. ל-ynet נודע כי יש התקרבות בין טרופר לאיזנקוט והערכה בגוש השינוי היא שאם טרופר יחליט להתחבר - זה יהיה לאיזנקוט. לפי פרטים שהגיעו ל-ynet, לטרופר חשוב לשמור על חברי סיעתו, כך שאם יצטרף לאיזנקוט הוא יקבל מקומות ריאליים גם לשירה שפירא ואליסף פרץ. יועז הנדל, שאליו חבר טרופר, לא יהיה חלק מהצטרפות לאיזנקוט ולא ברור לאן יפנה במקרה כזה. בנוסף, במידה וההסכם ייצא לפועל זה לא יהיה חיבור של בלוק טכני, כלומר לטרופר לא תהיה אפשרות פיצול של סיעתו לאחר הבחירות.