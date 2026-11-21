לקראת פגישת המו"מ בין הליכוד ומפלגת "ישר!", במפלגתו של איזנקוט הודיעו כי "כחלק מהמאמצים לכינונה של ממשלה חדשה ומיצויו של כל ציר אפשרי, הנחה יו״ר ישר! את צוות המו״מ של המפלגה להזמין את צוות המו״מ של הליכוד למרתון שיחות שיחל בפגישה שנקבעה בין הצוותים למחר, כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן". במקביל, יו"ר "ביחד" נפתלי בנט הדגיש כי "החשדנות כלפי נתניהו מוצדקת. במשך שנים הוא הונה את שותפיו ופעל נגדם, אך חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט". הוא התחייב: "נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, ומפלגתי לא תעבור אליו או לגוש שלו בשום מקרה".