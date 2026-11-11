יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו התריע כי "אתה מכהן כראש ממשלת מעבר שלא זוכה עוד באמון הכנסת - 46 ח"כים בלבד עודם תומכים בהמשך כהונתך כראש ממשלה. במצב פוליטי מורכב ורגיש זה, מוטלת עליך החובה לגלות עודף זהירות ואחריות באשר לקבלת החלטות ביטחוניות ולאומיות. הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון. על כן, אני דורש ממך: בתקופה רגישה זו אתה נדרש לאחריות לאומית, גלה איפוק וזהירות מפני מהלכים מסוכנים שיכולים לחכות להשבעת ממשלה חדשה הזוכה לאמון הכנסת".