יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט פרסם הודעה, שבה כתב כי "ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת. על רקע זה, בימים האחרונים קידמתי מול שותפיי את התכנית להקמת ממשלת חירום לאומית. ההיגיון שבבסיסה: השבעת ממשלה במהירות האפשרית על בסיס ארבע מפלגות השינוי והתיקון הציוניות, והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שלי, מיד, או בהדרגה. אני מוצא את שותפיי בגוש כמי שמבינים את גודל השעה. השגנו התקדמות משמעותית והבאנו גם פריצות דרך". הוא הוסיף: "מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו".