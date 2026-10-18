נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התערב בבחירות בישראל והודיע כי הוא תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו, על אף שבחודש אוגוסט טען כי "הכי ראוי להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו". טראמפ פרסם פוסט ברשת Truth Social, וכתב: "נתניהו היה ראש ממשלה דגול, ושותף גדול אף יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן, שהושמדה שיטתית, הן צבאית והן כלכלית, ואלא אם כן תשנה את דרכיה ובמהירות, נסיים בקרוב את המלאכה. אם לישראל יהיה מנהיג לא נכון, שהוא כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לעשות את העבודה הזו בעצמה, ואני לא נוטה לעשות זאת".